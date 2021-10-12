https://ria.ru/20211012/tayvan-1754168968.html

Лавров назвал Тайвань частью Китая

Лавров назвал Тайвань частью Китая - РИА Новости, 12.10.2021

Лавров назвал Тайвань частью Китая

Россия считает Тайвань частью Китайской Народной Республики, будет исходить из этого в своей политике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:14

2021-10-12T12:14

2021-10-12T12:19

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НУР-СУЛТАН, 12 окт – РИА Новости. Россия считает Тайвань частью Китайской Народной Республики, будет исходить из этого в своей политике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Стремление Демократической прогрессивной партии к независимости Тайваня перекрывает путь к диалогу с Пекином, заявил ранее официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.В воскресенье глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что остров продолжит укреплять национальную оборону и демонстрировать решимость защищать себя, "чтобы никто не мог заставить Тайвань встать на путь, проложенный для нас материковым Китаем". Она подчеркнула, что "тайваньский народ не склонится под давлением".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив."Консенсус 1992 года" - термин, который появился после встречи представителей материкового Китая и Тайваня в 1992 году, он подразумевает признание единства и принципа "одного Китая".

https://ria.ru/20211011/tayvan-1754077781.html

https://ria.ru/20211006/vtorzhenie-1753272930.html

https://ria.ru/20211006/tayvan-1753267853.html

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в мире, китай, тайвань, сергей лавров, россия