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Лавров назвал Тайвань частью Китая
Лавров назвал Тайвань частью Китая - РИА Новости, 12.10.2021
Лавров назвал Тайвань частью Китая
Россия считает Тайвань частью Китайской Народной Республики, будет исходить из этого в своей политике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:14
2021-10-12T12:19
в мире
китай
тайвань
сергей лавров
россия
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НУР-СУЛТАН, 12 окт – РИА Новости. Россия считает Тайвань частью Китайской Народной Республики, будет исходить из этого в своей политике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Стремление Демократической прогрессивной партии к независимости Тайваня перекрывает путь к диалогу с Пекином, заявил ранее официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.В воскресенье глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что остров продолжит укреплять национальную оборону и демонстрировать решимость защищать себя, "чтобы никто не мог заставить Тайвань встать на путь, проложенный для нас материковым Китаем". Она подчеркнула, что "тайваньский народ не склонится под давлением".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив."Консенсус 1992 года" - термин, который появился после встречи представителей материкового Китая и Тайваня в 1992 году, он подразумевает признание единства и принципа "одного Китая".
https://ria.ru/20211011/tayvan-1754077781.html
https://ria.ru/20211006/vtorzhenie-1753272930.html
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в мире, китай, тайвань, сергей лавров, россия
12:14 12.10.2021 (обновлено: 12:19 12.10.2021)
 
Лавров назвал Тайвань частью Китая

Лавров: Россия считает Тайвань частью КНР и исходит из этого в своей политике

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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НУР-СУЛТАН, 12 окт – РИА Новости. Россия считает Тайвань частью Китайской Народной Республики, будет исходить из этого в своей политике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вы знаете, Россия, как и подавляющее большинство других стран мира, считает Тайвань частью Китайской Народной Республики. Из этого мы исходим и будем исходить в нашей политике", - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос, как Москва оценивает действия Китая и его попытки к воссоединению с Тайванем, и не несут ли шаги Пекина угрозы безопасности региону.

Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 18:07
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Стремление Демократической прогрессивной партии к независимости Тайваня перекрывает путь к диалогу с Пекином, заявил ранее официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.
В воскресенье глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что остров продолжит укреплять национальную оборону и демонстрировать решимость защищать себя, "чтобы никто не мог заставить Тайвань встать на путь, проложенный для нас материковым Китаем". Она подчеркнула, что "тайваньский народ не склонится под давлением".
Люди c флагами Тайваня и США на митинге по случаю Национального дня Тайваня в Гонконге - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 06:42
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Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
"Консенсус 1992 года" - термин, который появился после встречи представителей материкового Китая и Тайваня в 1992 году, он подразумевает признание единства и принципа "одного Китая".
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6 октября, 02:30
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