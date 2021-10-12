12:14 12.10.2021 (обновлено: 12:19 12.10.2021)
Лавров назвал Тайвань частью Китая
Лавров: Россия считает Тайвань частью КНР и исходит из этого в своей политике
НУР-СУЛТАН, 12 окт – РИА Новости. Россия считает Тайвань частью Китайской Народной Республики, будет исходить из этого в своей политике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вы знаете, Россия, как и подавляющее большинство других стран мира, считает Тайвань частью Китайской Народной Республики. Из этого мы исходим и будем исходить в нашей политике", - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос, как Москва оценивает действия Китая и его попытки к воссоединению с Тайванем, и не несут ли шаги Пекина угрозы безопасности региону.
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Стремление Демократической прогрессивной партии к независимости Тайваня перекрывает путь к диалогу с Пекином, заявил ранее официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.
В воскресенье глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что остров продолжит укреплять национальную оборону и демонстрировать решимость защищать себя, "чтобы никто не мог заставить Тайвань встать на путь, проложенный для нас материковым Китаем". Она подчеркнула, что "тайваньский народ не склонится под давлением".
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Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
"Консенсус 1992 года" - термин, который появился после встречи представителей материкового Китая и Тайваня в 1992 году, он подразумевает признание единства и принципа "одного Китая".
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