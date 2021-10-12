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Туризм
https://ria.ru/20211012/tayfun-1754147745.html
Во время тайфуна на Филиппинах погибли не менее девяти человек
Во время тайфуна на Филиппинах погибли не менее девяти человек - РИА Новости, 12.10.2021
Во время тайфуна на Филиппинах погибли не менее девяти человек
По меньшей мере девять человек погибли во время тайфуна Maring (Kompasu), который обрушился на север острова Лусон на Филиппинах, сообщила во вторник газета... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:37
2021-10-12T10:45
в мире
филиппины
лусон (остров)
хайнань
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли во время тайфуна Maring (Kompasu), который обрушился на север острова Лусон на Филиппинах, сообщила во вторник газета Inquirer.В частности, трое погибли из-за оползня в провинции Бенгет, четыре человека утонули во время наводнений в провинции Палаван.Еще два человека пострадали, получив травмы. Пропавшими без вести считаются еще 11 человек.Тайфун вызвал сильные наводнения, многие жители деревень спасались на крышах своих домов. Власти пытаются эвакуировать нуждающихся в безопасные районы.В настоящее время тайфун движется в сторону китайского острова Хайнань.
https://radiosputnik.ria.ru/20210926/yaponiya-1751881393.html
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филиппины
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в мире, филиппины, лусон (остров), хайнань, новости - туризм
10:37 12.10.2021 (обновлено: 10:45 12.10.2021)
 
Во время тайфуна на Филиппинах погибли не менее девяти человек

Во время тайфуна Maring на Филиппинах погибли не менее девяти человек

© AP Photo / Aaron FavilaТайфун на Филиппинах
Тайфун на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© AP Photo / Aaron Favila
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли во время тайфуна Maring (Kompasu), который обрушился на север острова Лусон на Филиппинах, сообщила во вторник газета Inquirer.
В частности, трое погибли из-за оползня в провинции Бенгет, четыре человека утонули во время наводнений в провинции Палаван.
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В настоящее время тайфун движется в сторону китайского острова Хайнань.
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