https://ria.ru/20211012/tayfun-1754147745.html

Во время тайфуна на Филиппинах погибли не менее девяти человек

Во время тайфуна на Филиппинах погибли не менее девяти человек - РИА Новости, 12.10.2021

Во время тайфуна на Филиппинах погибли не менее девяти человек

По меньшей мере девять человек погибли во время тайфуна Maring (Kompasu), который обрушился на север острова Лусон на Филиппинах, сообщила во вторник газета... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T10:37

2021-10-12T10:37

2021-10-12T10:45

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли во время тайфуна Maring (Kompasu), который обрушился на север острова Лусон на Филиппинах, сообщила во вторник газета Inquirer.В частности, трое погибли из-за оползня в провинции Бенгет, четыре человека утонули во время наводнений в провинции Палаван.Еще два человека пострадали, получив травмы. Пропавшими без вести считаются еще 11 человек.Тайфун вызвал сильные наводнения, многие жители деревень спасались на крышах своих домов. Власти пытаются эвакуировать нуждающихся в безопасные районы.В настоящее время тайфун движется в сторону китайского острова Хайнань.

https://radiosputnik.ria.ru/20210926/yaponiya-1751881393.html

https://ria.ru/20211006/derevo-1753362273.html

филиппины

лусон (остров)

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в мире, филиппины, лусон (остров), хайнань, новости - туризм