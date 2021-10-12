https://ria.ru/20211012/taliby-1754253269.html
Неизбежность контактов с талибами не означает их признания, заявил Драги
Неизбежность контактов с талибами не означает их признания, заявил Драги - РИА Новости, 12.10.2021
Неизбежность контактов с талибами не означает их признания, заявил Драги
Контакты с талибами (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) неизбежны, но это не означает их признания, заявил после чрезвычайного... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T18:11
2021-10-12T18:11
2021-10-12T19:49
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
большая двадцатка
марио драги
италия
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РИМ, 12 окт – РИА Новости. Контакты с талибами (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) неизбежны, но это не означает их признания, заявил после чрезвычайного саммита G20 по Афганистану премьер-министр Италии Марио Драги."Нам необходимо дать ответ на гуманитарный кризис. Это первое, что надо сделать. Поэтому контакты с талибами неизбежны для того, чтобы этот ответ был эффективным. Но это не означает их признания", - сказал он в ходе пресс-конференции в Риме по итогам заседания. Прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции осуществлял правительственный Дворец Киджи.Драги также указал, что "талибов нужно оценивать по тому, что они делают, а не потому, что они говорят".Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану прошел по инициативе Италии во вторник в формате видеоконференции в расширенном составе с участием руководителей Испании, Нидерландов, Катара, Сингапура, а также ООН, МВФ и Всемирного банка. Россию на встрече представляли замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20211012/priznanie-1754235680.html
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в мире, афганистан, большая двадцатка, марио драги, италия, нидерланды, всемирный банк, мвф, игорь моргулов, замир кабулов, россия
18:11 12.10.2021 (обновлено: 19:49 12.10.2021)
Неизбежность контактов с талибами не означает их признания, заявил Драги
Драги: контакты с талибами неизбежны, но это не означает их при знания