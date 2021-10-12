https://ria.ru/20211012/swinton-1754039941.html
Тильда Суинтон присоединилась к новому триллеру Дэвида Финчера, пишут СМИ
Тильда Суинтон присоединилась к новому триллеру Дэвида Финчера, пишут СМИ - РИА Новости, 12.10.2021
Тильда Суинтон присоединилась к новому триллеру Дэвида Финчера, пишут СМИ
Британская актриса Тильда Суинтон снимется в предстоящем триллере Дэвида Финчера "Убийца" ("The Killer"), сообщает The Playlist. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T03:36
2021-10-12T03:36
2021-10-12T03:36
культура
тильда суинтон
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кино и сериалы
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Британская актриса Тильда Суинтон снимется в предстоящем триллере Дэвида Финчера "Убийца" ("The Killer"), сообщает The Playlist.Пока неизвестно, кого сыграет Суинтон. Ожидается, что у нее будет одна из ключевых ролей.Новый проект Финчера станет адаптацией одноименных комиксов французского писателя Алексиса Нолента о хладнокровном убийце, у которого начинаются психологические проблемы. Ранее на эту роль утвердили Майкла Фассбендера.Сценарием занимается Эндрю Кевин Уокер, известный по работе над криминальной драмой "Семь" (1995). Оператором выбрали Эрика Мессершмидта, получившего "Оскар" за съемки фильма Дэвида Финчера "Манк" (2020). К производству триллера планируют приступить в ноябре. Дата премьеры еще не объявлена. Но "Убийца" выйдет не раньше 2022 года. Релиз состоится на стриминговом сервисе Netflix.
https://ria.ru/20210703/swinton-1739670565.html
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тильда суинтон, новости культуры, кино и сериалы, майкл фассбендер, дэвид финчер, netflix
Тильда Суинтон присоединилась к новому триллеру Дэвида Финчера, пишут СМИ
Британская актриса сыграет одну из главных ролей вместе с Майклом Фассбендером
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Британская актриса Тильда Суинтон снимется в предстоящем триллере Дэвида Финчера "Убийца" ("The Killer"), сообщает
The Playlist.
Пока неизвестно, кого сыграет Суинтон. Ожидается, что у нее будет одна из ключевых ролей.
Новый проект Финчера станет адаптацией одноименных комиксов французского писателя Алексиса Нолента о хладнокровном убийце, у которого начинаются психологические проблемы. Ранее на эту роль утвердили Майкла Фассбендера.
Сценарием занимается Эндрю Кевин Уокер, известный по работе над криминальной драмой "Семь" (1995). Оператором выбрали Эрика Мессершмидта, получившего "Оскар" за съемки фильма Дэвида Финчера "Манк" (2020).
К производству триллера планируют приступить в ноябре.
Дата премьеры еще не объявлена. Но "Убийца" выйдет не раньше 2022 года. Релиз состоится на стриминговом сервисе Netflix.