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В DC объявили, что главный герой комикса про Супермена станет бисексуалом
В DC объявили, что главный герой комикса про Супермена станет бисексуалом - РИА Новости, 12.10.2021
В DC объявили, что главный герой комикса про Супермена станет бисексуалом
Авторы многолетней серии комиксов про Супермена объявили, что один из главных героев станет бисексуальным персонажем, сообщает Variety. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:01
2021-10-12T11:01
2021-10-12T11:07
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ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. Авторы многолетней серии комиксов про Супермена объявили, что один из главных героев станет бисексуальным персонажем, сообщает Variety. Джон Кент, сын Кларка Кента и Лоис Лейн, унаследовавший от легендарного отца сверхспособности, миссию и униформу, совершит каминг-аут в ближайшем выпуске графической новеллы.Владелец прав на Супермена, компания DC Comics, пояснила, что бойфрендом 17-летнего Джона Кента станет репортер Джей Накамура. В этом авторы видят параллели с историей его отца, который тоже влюбился в корреспондентку.DC Comics сопроводила публикацию изображением целующейся пары. Выход комикса, продолжающего серию "Супермен: сын Кал-Эля", запланирован на 9 ноября.История Джона Кента чутко реагирует на актуальную американскую повестку. На страницах комиксов он уже боролся с глобальным потеплением, предотвращал стрельбу в школе и был арестован за участие в несанкционированном митинге против депортации мигрантов.
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dc comics, новости культуры, стиль жизни
11:01 12.10.2021 (обновлено: 11:07 12.10.2021)
В DC объявили, что главный герой комикса про Супермена станет бисексуалом
Джон Кент, сын Кларка Кента совершит каминг-аут в ближайшем выпуске графической новеллы
ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости.
Авторы многолетней серии комиксов про Супермена объявили, что один из главных героев станет бисексуальным персонажем, сообщает
Variety.
Джон Кент, сын Кларка Кента и Лоис Лейн, унаследовавший от легендарного отца сверхспособности, миссию и униформу, совершит каминг-аут в ближайшем выпуске графической новеллы.
"Я всегда говорил, что герои нужны каждому, и каждый заслуживает видеть себя в своих героях. Сегодня Супермен, сильнейший супергерой планеты, предстает бисексуалом", — написал в Twitter автор комикса Том Тэйлор.
Владелец прав на Супермена, компания DC Comics, пояснила, что бойфрендом 17-летнего Джона Кента станет репортер Джей Накамура. В этом авторы видят параллели с историей его отца, который тоже влюбился в корреспондентку.
DC Comics сопроводила публикацию изображением целующейся пары. Выход комикса, продолжающего серию "Супермен: сын Кал-Эля", запланирован на 9 ноября.
История Джона Кента чутко реагирует на актуальную американскую повестку. На страницах комиксов он уже боролся с глобальным потеплением, предотвращал стрельбу в школе и был арестован за участие в несанкционированном митинге против депортации мигрантов.