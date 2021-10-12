https://ria.ru/20211012/superman-1754147156.html

В DC объявили, что главный герой комикса про Супермена станет бисексуалом

В DC объявили, что главный герой комикса про Супермена станет бисексуалом - РИА Новости, 12.10.2021

В DC объявили, что главный герой комикса про Супермена станет бисексуалом

Авторы многолетней серии комиксов про Супермена объявили, что один из главных героев станет бисексуальным персонажем, сообщает Variety. РИА Новости, 12.10.2021

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2021-10-12T11:01

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ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. Авторы многолетней серии комиксов про Супермена объявили, что один из главных героев станет бисексуальным персонажем, сообщает Variety. Джон Кент, сын Кларка Кента и Лоис Лейн, унаследовавший от легендарного отца сверхспособности, миссию и униформу, совершит каминг-аут в ближайшем выпуске графической новеллы.Владелец прав на Супермена, компания DC Comics, пояснила, что бойфрендом 17-летнего Джона Кента станет репортер Джей Накамура. В этом авторы видят параллели с историей его отца, который тоже влюбился в корреспондентку.DC Comics сопроводила публикацию изображением целующейся пары. Выход комикса, продолжающего серию "Супермен: сын Кал-Эля", запланирован на 9 ноября.История Джона Кента чутко реагирует на актуальную американскую повестку. На страницах комиксов он уже боролся с глобальным потеплением, предотвращал стрельбу в школе и был арестован за участие в несанкционированном митинге против депортации мигрантов.

https://ria.ru/20210923/eternals-1751345317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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dc comics, новости культуры, стиль жизни