https://ria.ru/20211012/strelba-1754234068.html
Источник рассказал о состоянии студента, стрелявшего в пермском вузе
Источник рассказал о состоянии студента, стрелявшего в пермском вузе - РИА Новости, 12.10.2021
Источник рассказал о состоянии студента, стрелявшего в пермском вузе
Студент, причастный к стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, остается в реанимации, сообщил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:45
2021-10-12T16:45
2021-10-12T16:49
происшествия
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 12 окт - РИА Новости. Студент, причастный к стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, остается в реанимации, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Накануне краевой минздрав сообщал, что молодому человеку стало лучше, специалисты характеризовали его состояние как средней степени тяжести."Нападавший пока находится в реанимации, его не перевели в обычную палату", - рассказал собеседник.Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", Бекмансурову грозит пожизненный срок.
https://ria.ru/20210922/strelba-1751339702.html
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происшествия, стрельба в пермском госуниверситете
16:45 12.10.2021 (обновлено: 16:49 12.10.2021)
Источник рассказал о состоянии студента, стрелявшего в пермском вузе
Источник: студент, стрелявший в Пермском госуниверситете, остается в реанимации