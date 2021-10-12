https://ria.ru/20211012/strelba-1754234068.html

Источник рассказал о состоянии студента, стрелявшего в пермском вузе

Источник рассказал о состоянии студента, стрелявшего в пермском вузе - РИА Новости, 12.10.2021

Источник рассказал о состоянии студента, стрелявшего в пермском вузе

Студент, причастный к стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, остается в реанимации, сообщил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:45

2021-10-12T16:45

2021-10-12T16:49

происшествия

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 12 окт - РИА Новости. Студент, причастный к стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, остается в реанимации, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Накануне краевой минздрав сообщал, что молодому человеку стало лучше, специалисты характеризовали его состояние как средней степени тяжести."Нападавший пока находится в реанимации, его не перевели в обычную палату", - рассказал собеседник.Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", Бекмансурову грозит пожизненный срок.

https://ria.ru/20210922/strelba-1751339702.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, стрельба в пермском госуниверситете