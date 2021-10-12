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Источник рассказал о состоянии студента, стрелявшего в пермском вузе
Источник рассказал о состоянии студента, стрелявшего в пермском вузе - РИА Новости, 12.10.2021
Источник рассказал о состоянии студента, стрелявшего в пермском вузе
Студент, причастный к стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, остается в реанимации, сообщил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:45
2021-10-12T16:49
происшествия
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 12 окт - РИА Новости. Студент, причастный к стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, остается в реанимации, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Накануне краевой минздрав сообщал, что молодому человеку стало лучше, специалисты характеризовали его состояние как средней степени тяжести."Нападавший пока находится в реанимации, его не перевели в обычную палату", - рассказал собеседник.Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", Бекмансурову грозит пожизненный срок.
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происшествия, стрельба в пермском госуниверситете
16:45 12.10.2021 (обновлено: 16:49 12.10.2021)
 
Источник рассказал о состоянии студента, стрелявшего в пермском вузе

Источник: студент, стрелявший в Пермском госуниверситете, остается в реанимации

© РИА Новости / Ольга Домская / Перейти в фотобанкПермская краевая клиническая больница, куда доставили пострадавших от стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете
Пермская краевая клиническая больница, куда доставили пострадавших от стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Ольга Домская
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ПЕРМЬ, 12 окт - РИА Новости. Студент, причастный к стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, остается в реанимации, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Накануне краевой минздрав сообщал, что молодому человеку стало лучше, специалисты характеризовали его состояние как средней степени тяжести.
"Нападавший пока находится в реанимации, его не перевели в обычную палату", - рассказал собеседник.
Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", Бекмансурову грозит пожизненный срок.
У Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 17:20
СК выяснит, как напавший на пермский вуз получил разрешение на ружье
 
ПроисшествияСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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