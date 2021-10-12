https://ria.ru/20211012/strelba-1754209592.html

В Москве конфликт двух мужчин закончился стрельбой

В Москве конфликт двух мужчин закончился стрельбой - РИА Новости, 12.10.2021

В Москве конфликт двух мужчин закончился стрельбой

Конфликт двух мужчин на Волгоградском проспекте в Москве закончился стрельбой из "травмата" и ранением в ногу, один из них в полиции, другой - в больнице,... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:02

2021-10-12T15:02

2021-10-12T15:02

происшествия

москва

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Конфликт двух мужчин на Волгоградском проспекте в Москве закончился стрельбой из "травмата" и ранением в ногу, один из них в полиции, другой - в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."По предварительной информации, произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них из травматического оружия причинил ранение ноги своему оппоненту", - сказали в пресс-службе.Там уточнили, что конфликт произошел на Волгоградском проспекте, в итоге раненый был доставлен в больницу, а его обидчик - в отделение полиции.По данному факту назначена проверка.

https://ria.ru/20211012/strelba-1754141453.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва