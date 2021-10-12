https://ria.ru/20211012/strelba-1754209592.html
В Москве конфликт двух мужчин закончился стрельбой
В Москве конфликт двух мужчин закончился стрельбой - РИА Новости, 12.10.2021
В Москве конфликт двух мужчин закончился стрельбой
Конфликт двух мужчин на Волгоградском проспекте в Москве закончился стрельбой из "травмата" и ранением в ногу, один из них в полиции, другой - в больнице,... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:02
2021-10-12T15:02
2021-10-12T15:02
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Конфликт двух мужчин на Волгоградском проспекте в Москве закончился стрельбой из "травмата" и ранением в ногу, один из них в полиции, другой - в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."По предварительной информации, произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них из травматического оружия причинил ранение ноги своему оппоненту", - сказали в пресс-службе.Там уточнили, что конфликт произошел на Волгоградском проспекте, в итоге раненый был доставлен в больницу, а его обидчик - в отделение полиции.По данному факту назначена проверка.
https://ria.ru/20211012/strelba-1754141453.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве конфликт двух мужчин закончился стрельбой
В Москве конфликт двух мужчин закончился стрельбой, один человек пострадал