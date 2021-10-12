https://ria.ru/20211012/spasenie-1754145051.html

Псковский полицейский спас девочку, упавшую с моста в реку

Псковский полицейский спас девочку, упавшую с моста в реку - РИА Новости, 12.10.2021

Псковский полицейский спас девочку, упавшую с моста в реку

В Пскове полицейский спас 12-летнюю девочку, упавшую с моста в реку, сообщили в УМВД России по Псковской области. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T10:24

2021-10-12T10:24

2021-10-12T11:43

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт — РИА Новости. В Пскове полицейский спас 12-летнюю девочку, упавшую с моста в реку, сообщили в УМВД России по Псковской области.По данным пресс-службы ведомства, 10 октября в полицию поступило сообщение от очевидца о том, что с моста через реку Великая упала девочка. На место выехали старший сержант полиции Денис Кузьмин и старшина полиции Дмитрий Малышев."Кузьмин передал напарнику табельное оружие, снял верхнее форменное обмундирование и нырнул в воду. <…> Ему удалось доплыть до девочки, которая находилась между опор моста, и помочь ей добраться до опоры, чтобы немного восстановить силы", — говорится в сообщении.Полицейскому помог один из очевидцев, который нырнул следом и сопровождал девочку до берега. Ребенка госпитализировали, ее жизнь в безопасности.В УМВД поблагодарили очевидцев, которые сообщили об инциденте и помогли спасти ребенка. Решается вопрос о поощрении полицейских.

https://ria.ru/20210929/spasenie-1752327953.html

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"Просто выполнял долг" – полицейский в Пскове спас упавшую в реку девочку "Просто выполнял долг" – полицейский в Пскове спас упавшую в реку девочку 2021-10-12T10:24 true PT0M27S

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