https://ria.ru/20211012/sobchak-1754263765.html
Собчак вручили повестку о явке для дачи показаний
Собчак вручили повестку о явке для дачи показаний - РИА Новости, 12.10.2021
Собчак вручили повестку о явке для дачи показаний
У телеведущей Ксении Собчак будет очная ставка с водителем, который вел ее автомобиль в Сочи, где произошло ДТП, ей вручили повестку для явки к сочинским... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T18:43
2021-10-12T18:43
2021-10-12T20:39
сочи
происшествия
дтп
ксения собчак
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авто
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. У телеведущей Ксении Собчак будет очная ставка с водителем, который вел ее автомобиль в Сочи, где произошло ДТП, ей вручили повестку для явки к сочинским следователям, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ."В целях установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение для уголовного дела, следователи проведут проверку показаний на месте и очную ставку (Собчак – ред.) с водителем автомобиля Mercedes", - говорится в сообщении.Также уточняется, что Собчак вручили повестку для явки в следственное управление УВД Сочи "для проведения иных следственных действий".Авария произошла 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen; его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Как писали СМИ, телеведущая спешно покинула место происшествия.На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры, на которых примерно через 40 минут после аварии Собчак, держась за голову, сама заходит в VIP-терминал аэропорта Сочи. Видимых повреждений у нее не было.Водитель Mercedes Олег Цой признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.
https://ria.ru/20211012/sobchak-1754249272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сочи, происшествия, дтп, ксения собчак, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, россия
18:43 12.10.2021 (обновлено: 20:39 12.10.2021)
Собчак вручили повестку о явке для дачи показаний
Собчак вручили повестку о явке к сочинским следователям для дачи показаний по делу о ДТП
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
У телеведущей Ксении Собчак
будет очная ставка с водителем, который вел ее автомобиль в Сочи
, где произошло ДТП, ей вручили повестку для явки к сочинским следователям, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.
"В целях установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение для уголовного дела, следователи проведут проверку показаний на месте и очную ставку (Собчак – ред.) с водителем автомобиля Mercedes", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что Собчак вручили повестку для явки в следственное управление УВД Сочи "для проведения иных следственных действий".
Авария произошла 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen; его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Как писали СМИ, телеведущая спешно покинула место происшествия.
На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры, на которых примерно через 40 минут после аварии Собчак, держась за голову, сама заходит в VIP-терминал аэропорта Сочи. Видимых повреждений у нее не было.
Водитель Mercedes Олег Цой признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.