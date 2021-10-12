https://ria.ru/20211012/sobchak-1754263765.html

Собчак вручили повестку о явке для дачи показаний

Собчак вручили повестку о явке для дачи показаний - РИА Новости, 12.10.2021

Собчак вручили повестку о явке для дачи показаний

У телеведущей Ксении Собчак будет очная ставка с водителем, который вел ее автомобиль в Сочи, где произошло ДТП, ей вручили повестку для явки к сочинским... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T18:43

2021-10-12T18:43

2021-10-12T20:39

сочи

происшествия

дтп

ксения собчак

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. У телеведущей Ксении Собчак будет очная ставка с водителем, который вел ее автомобиль в Сочи, где произошло ДТП, ей вручили повестку для явки к сочинским следователям, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ."В целях установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение для уголовного дела, следователи проведут проверку показаний на месте и очную ставку (Собчак – ред.) с водителем автомобиля Mercedes", - говорится в сообщении.Также уточняется, что Собчак вручили повестку для явки в следственное управление УВД Сочи "для проведения иных следственных действий".Авария произошла 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen; его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Как писали СМИ, телеведущая спешно покинула место происшествия.На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры, на которых примерно через 40 минут после аварии Собчак, держась за голову, сама заходит в VIP-терминал аэропорта Сочи. Видимых повреждений у нее не было.Водитель Mercedes Олег Цой признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.

https://ria.ru/20211012/sobchak-1754249272.html

https://ria.ru/20211011/obvinenie-1754062611.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия, дтп, ксения собчак, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, россия