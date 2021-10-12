https://ria.ru/20211012/sobchak-1754249272.html

Источник сообщил, что Собчак допрашивали около часа

Источник сообщил, что Собчак допрашивали около часа - РИА Новости, 12.10.2021

Источник сообщил, что Собчак допрашивали около часа

Телеведущая Ксения Собчак покинула Главное следственное управление ГУМВД по Москве, допрос по делу о ДТП в Сочи длился около часа, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T17:51

2021-10-12T17:51

2021-10-12T17:51

происшествия

сочи

москва

ксения собчак

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак покинула Главное следственное управление ГУМВД по Москве, допрос по делу о ДТП в Сочи длился около часа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."После допроса в качестве свидетеля телеведущая уехала на своей машине. Ее допрашивали около одного часа", - сказал собеседник агентства.Ранее Собчак написала в своем Telegram-канале о почти трех часах "вопросов, не имеющих вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей".Авария произошла 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen; его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Как писали СМИ, телеведущая спешно покинула место происшествия.На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры, на которых примерно через 40 минут после аварии Собчак, держась за голову, сама заходит в VIP-терминал аэропорта Сочи. Видимых повреждений у нее не было.Водитель Mercedes Олег Цой признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.

https://radiosputnik.ria.ru/20211012/sobchak-1754213953.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи, москва, ксения собчак