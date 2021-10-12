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Вакцинированные жители Сиднея получат бесплатное пиво
Вакцинированные жители Сиднея получат бесплатное пиво - РИА Новости, 12.10.2021
Вакцинированные жители Сиднея получат бесплатное пиво
Полностью вакцинированным жителям Сиднея в понедельник предложили бесплатную пинту пива по случаю ослабления ограничений в австралийском штате Новый Южный... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T00:30
2021-10-12T00:30
2021-10-12T00:30
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Полностью вакцинированным жителям Сиднея в понедельник предложили бесплатную пинту пива по случаю ослабления ограничений в австралийском штате Новый Южный Уэльс, сообщает 7News.Новая инициатива "Вакцинированные — в бар" принадлежит одной пивоваренной компании, которая поставляет напиток в ряд местных пабов.После 106-дневного локдауна жители Сиднея и других городов штата ринулись в бары, парикмахерские и салоны красоты, спортзалы, магазины. Как стало известно 7News, к открытию баров пивоваренная компания поставила 30 тысяч бочонков пива.Жителям штата разрешили с понедельника также посещать родственников, выходить на улицу без масок, хотя лимиты на число собравшихся вместе лиц сохранятся.О послаблениях объявил на прошлой неделе новый премьер Нового Южного Уэльса Доминик Перроттет после того, как было подтверждено, что 70% жителей штата полностью привиты от COVID-19.
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вакцинация, пиво, сидней, новый южный уэльс, новости - туризм, коронавирус covid-19
Вакцинированные жители Сиднея получат бесплатное пиво
Привитым жителям Сиднея предложили бесплатное пиво по случаю ослабления ограничений
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Полностью вакцинированным жителям Сиднея в понедельник предложили бесплатную пинту пива по случаю ослабления ограничений в австралийском штате Новый Южный Уэльс, сообщает
7News.
Новая инициатива "Вакцинированные — в бар" принадлежит одной пивоваренной компании, которая поставляет напиток в ряд местных пабов.
После 106-дневного локдауна жители Сиднея и других городов штата ринулись в бары, парикмахерские и салоны красоты, спортзалы, магазины. Как стало известно 7News, к открытию баров пивоваренная компания поставила 30 тысяч бочонков пива.
Жителям штата разрешили с понедельника также посещать родственников, выходить на улицу без масок, хотя лимиты на число собравшихся вместе лиц сохранятся.
О послаблениях объявил на прошлой неделе новый премьер Нового Южного Уэльса Доминик Перроттет после того, как было подтверждено, что 70% жителей штата полностью привиты от COVID-19.