https://ria.ru/20211012/shtraf-1754188877.html

Жительницу Твери оштрафовали за фейки о вакцинации от COVID-19

Жительницу Твери оштрафовали за фейки о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021

Жительницу Твери оштрафовали за фейки о вакцинации от COVID-19

Суд оштрафовал на 15 тысяч рублей жительницу Твери за размещение в социальной сети "ВКонтакте" домыслов о вреде вакцинации против COVID-19, сообщил Центральный... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:26

2021-10-12T13:26

2021-10-12T13:26

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РЯЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Суд оштрафовал на 15 тысяч рублей жительницу Твери за размещение в социальной сети "ВКонтакте" домыслов о вреде вакцинации против COVID-19, сообщил Центральный районный суд города.По данным инстанции, женщина разместила комментарии в июле, используя псевдоним. В суде она отрицала вину и поясняла, что "основывалась на выводах врачей, знакомых людей, а также на том, что вакцина "Спутник V" является экспериментальной, по ней не окончены исследования".Суд пришел к выводу, что гражданка Б. распространяла информацию о возникновении негативных последствий после вакцинации, существенно противоречащую данным компетентных органов, создавая угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности."Постановлением Центрального районного суда города Твери от 4 октября 2021 года Б. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ, ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей без конфискации предмета административного правонарушения", - отмечается в сообщении.Максимальная санкция по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений) для граждан - штраф в 100 тысяч рублей.Постановление не вступило в законную силу.

https://ria.ru/20211007/feyk-1753487608.html

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