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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211012/shtraf-1754188877.html
Жительницу Твери оштрафовали за фейки о вакцинации от COVID-19
Жительницу Твери оштрафовали за фейки о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021
Жительницу Твери оштрафовали за фейки о вакцинации от COVID-19
Суд оштрафовал на 15 тысяч рублей жительницу Твери за размещение в социальной сети "ВКонтакте" домыслов о вреде вакцинации против COVID-19, сообщил Центральный... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:26
2021-10-12T13:26
распространение коронавируса
происшествия
тверь
здоровье - общество
коронавирусы
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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РЯЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Суд оштрафовал на 15 тысяч рублей жительницу Твери за размещение в социальной сети "ВКонтакте" домыслов о вреде вакцинации против COVID-19, сообщил Центральный районный суд города.По данным инстанции, женщина разместила комментарии в июле, используя псевдоним. В суде она отрицала вину и поясняла, что "основывалась на выводах врачей, знакомых людей, а также на том, что вакцина "Спутник V" является экспериментальной, по ней не окончены исследования".Суд пришел к выводу, что гражданка Б. распространяла информацию о возникновении негативных последствий после вакцинации, существенно противоречащую данным компетентных органов, создавая угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности."Постановлением Центрального районного суда города Твери от 4 октября 2021 года Б. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ, ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей без конфискации предмета административного правонарушения", - отмечается в сообщении.Максимальная санкция по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений) для граждан - штраф в 100 тысяч рублей.Постановление не вступило в законную силу.
https://ria.ru/20211007/feyk-1753487608.html
https://ria.ru/20210716/nakazanie-1741505315.html
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происшествия, тверь, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:26 12.10.2021
 
Жительницу Твери оштрафовали за фейки о вакцинации от COVID-19

Жительницу Твери оштрафовали на 15 тысяч рублей за фейки о вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РЯЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Суд оштрафовал на 15 тысяч рублей жительницу Твери за размещение в социальной сети "ВКонтакте" домыслов о вреде вакцинации против COVID-19, сообщил Центральный районный суд города.
По данным инстанции, женщина разместила комментарии в июле, используя псевдоним. В суде она отрицала вину и поясняла, что "основывалась на выводах врачей, знакомых людей, а также на том, что вакцина "Спутник V" является экспериментальной, по ней не окончены исследования".
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 12:46Распространение коронавируса
В Петербурге блогера обязали отработать 200 часов за фейки о вакцинации
Суд пришел к выводу, что гражданка Б. распространяла информацию о возникновении негативных последствий после вакцинации, существенно противоречащую данным компетентных органов, создавая угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.
"Постановлением Центрального районного суда города Твери от 4 октября 2021 года Б. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ, ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей без конфискации предмета административного правонарушения", - отмечается в сообщении.
Максимальная санкция по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений) для граждан - штраф в 100 тысяч рублей.
Постановление не вступило в законную силу.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 11:44Распространение коронавируса
В Совфеде рассказали о наказании за распространение фейков о вакцинации
 
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