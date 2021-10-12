https://ria.ru/20211012/shaninka-1754162797.html

В "Шанинке" прокомментировали сообщения о задержании ректора

В "Шанинке" прокомментировали сообщения о задержании ректора - РИА Новости, 12.10.2021

В "Шанинке" прокомментировали сообщения о задержании ректора

В Московской высшей школе социальных и экономических наук ("Шанинка") после появления в СМИ информации о задержании ректора вуза Сергея Зуева заявили РИА... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T11:42

2021-10-12T11:42

2021-10-12T11:47

москва

московская высшая школа социальных и экономических наук

марина ракова

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Московской высшей школе социальных и экономических наук ("Шанинка") после появления в СМИ информации о задержании ректора вуза Сергея Зуева заявили РИА Новости, что сотрудничают со следствием."Единственный комментарий сейчас: мы сотрудничаем со следствием", - сказал собеседник агентства.Ранее в Московской высшей школе социальных и экономических наук заявляли РИА Новости, что сотрудничают с МВД по расследованию дела экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, в вузе идут проверки.Ракова ранее стала фигуранткой дела о хищении более 50 миллионов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничестве в особо крупном размере). Она обвиняется по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование". Тверской суд Москвы арестовал ее до 6 декабря."Шанинка" является негосударственным российско-британским вузом, ее главный партнер - Манчестерский университет.

https://ria.ru/20210930/kagarlitskiy-1752541462.html

москва

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2021

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москва, московская высшая школа социальных и экономических наук, марина ракова