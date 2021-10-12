https://ria.ru/20211012/shaninka-1754162797.html
В "Шанинке" прокомментировали сообщения о задержании ректора
В "Шанинке" прокомментировали сообщения о задержании ректора - РИА Новости, 12.10.2021
В "Шанинке" прокомментировали сообщения о задержании ректора
В Московской высшей школе социальных и экономических наук ("Шанинка") после появления в СМИ информации о задержании ректора вуза Сергея Зуева заявили РИА... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:42
2021-10-12T11:42
2021-10-12T11:47
москва
московская высшая школа социальных и экономических наук
марина ракова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754162352_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_a5095dd0a4ab2e4779963b48483fc972.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Московской высшей школе социальных и экономических наук ("Шанинка") после появления в СМИ информации о задержании ректора вуза Сергея Зуева заявили РИА Новости, что сотрудничают со следствием."Единственный комментарий сейчас: мы сотрудничаем со следствием", - сказал собеседник агентства.Ранее в Московской высшей школе социальных и экономических наук заявляли РИА Новости, что сотрудничают с МВД по расследованию дела экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, в вузе идут проверки.Ракова ранее стала фигуранткой дела о хищении более 50 миллионов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничестве в особо крупном размере). Она обвиняется по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование". Тверской суд Москвы арестовал ее до 6 декабря."Шанинка" является негосударственным российско-британским вузом, ее главный партнер - Манчестерский университет.
https://ria.ru/20210930/kagarlitskiy-1752541462.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754162352_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_951c4e271a92b1aa97f678d0f48c28ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская высшая школа социальных и экономических наук, марина ракова
11:42 12.10.2021 (обновлено: 11:47 12.10.2021)
В "Шанинке" прокомментировали сообщения о задержании ректора
В "Шанинке" прокомментировали сообщения о задержании ректора Зуева