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В "Шанинке" прокомментировали сообщения о задержании ректора
В "Шанинке" прокомментировали сообщения о задержании ректора - РИА Новости, 12.10.2021
В "Шанинке" прокомментировали сообщения о задержании ректора
В Московской высшей школе социальных и экономических наук ("Шанинка") после появления в СМИ информации о задержании ректора вуза Сергея Зуева заявили РИА... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:42
2021-10-12T11:47
москва
московская высшая школа социальных и экономических наук
марина ракова
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Московской высшей школе социальных и экономических наук ("Шанинка") после появления в СМИ информации о задержании ректора вуза Сергея Зуева заявили РИА Новости, что сотрудничают со следствием."Единственный комментарий сейчас: мы сотрудничаем со следствием", - сказал собеседник агентства.Ранее в Московской высшей школе социальных и экономических наук заявляли РИА Новости, что сотрудничают с МВД по расследованию дела экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, в вузе идут проверки.Ракова ранее стала фигуранткой дела о хищении более 50 миллионов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничестве в особо крупном размере). Она обвиняется по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование". Тверской суд Москвы арестовал ее до 6 декабря."Шанинка" является негосударственным российско-британским вузом, ее главный партнер - Манчестерский университет.
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москва, московская высшая школа социальных и экономических наук, марина ракова
11:42 12.10.2021 (обновлено: 11:47 12.10.2021)
 
В "Шанинке" прокомментировали сообщения о задержании ректора

В "Шанинке" прокомментировали сообщения о задержании ректора Зуева

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание МВШСЭН
Здание МВШСЭН - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Московской высшей школе социальных и экономических наук ("Шанинка") после появления в СМИ информации о задержании ректора вуза Сергея Зуева заявили РИА Новости, что сотрудничают со следствием.
"Единственный комментарий сейчас: мы сотрудничаем со следствием", - сказал собеседник агентства.
Ранее в Московской высшей школе социальных и экономических наук заявляли РИА Новости, что сотрудничают с МВД по расследованию дела экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, в вузе идут проверки.
Ракова ранее стала фигуранткой дела о хищении более 50 миллионов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничестве в особо крупном размере). Она обвиняется по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование". Тверской суд Москвы арестовал ее до 6 декабря.
"Шанинка" является негосударственным российско-британским вузом, ее главный партнер - Манчестерский университет.
Политолог Борис Кагарлицкий - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 18:03
В Москве арестовали преподавателя "Шанинки" Кагарлицкого
 
МоскваМосковская высшая школа социальных и экономических наукМарина Ракова
 
 
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