https://ria.ru/20211012/serbiya-1754200780.html

Сербия будет закупать столько оружия, сколько надо для защиты, заявил Вучич

Сербия будет закупать столько оружия, сколько надо для защиты, заявил Вучич - РИА Новости, 12.10.2021

Сербия будет закупать столько оружия, сколько надо для защиты, заявил Вучич

Сербия, несмотря на давление извне, в том числе с Запада, будет закупать столько оружия и у тех стран, как это будет нужно для защиты от потенциальной агрессии, РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T14:22

2021-10-12T14:22

2021-10-12T14:22

в мире

югославия

движение неприсоединения

сербия

миг-29

ми-35

панцирь-с1

александр вучич

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БЕЛГРАД, 12 окт – РИА Новости. Сербия, несмотря на давление извне, в том числе с Запада, будет закупать столько оружия и у тех стран, как это будет нужно для защиты от потенциальной агрессии, заявил президент страны Александр Вучич.В Белграде проходит юбилейный форум Движения неприсоединения, созданного по инициативе Югославии 60 лет назад. Одновременно в выставочном комплексе Белграда проходит выставка вооружений Partner 2021, которую посещают и члены международных делегаций конференции. Здесь представлены разработки сербской военной промышленности. Среди них - 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Александар", самоходная 155-миллиметровая гаубица "Нора", вооружение для БПЛА "Обад" и сам дрон, роботизированная платформа "Милош В2" и другие.После осмотра сербских разработок глава государства обошел зал, где выставлена продукция оборонной промышленности со всего мира и задержался на стендах РФ и КНР. Журналисты спросили его, как он относится к критике ЕС и США из-за приобретения вооружений в России и Китае."Они (Запад – ред.) закупают намного больше, и мы них не критикуем. Мы свободная и независимая страна и закупаем столько оружия, сколько нам надо, чтобы обеспечить себя в случае потенциальной агрессии", - заявил Вучич, добавив, что не будет ждать советов извне на этот счет.Ранее на российском стенде сербский лидер отметил, что сотрудничество Москвы и Белграда в ВТС находится в этом году на высочайшем уровне, "но и это можно улучшить".Вучич после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 10 октября подчеркнул, что Сербия будет строго соблюдать военный нейтралитет и увеличивать свою обороноспособность. Ранее сербский президент рассказал, что власти страны ожидают поставки ПТУР "Корнет" из России до конца текущего года.Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.

https://radiosputnik.ria.ru/20211011/serbiya-1753960075.html

https://ria.ru/20190916/1558739585.html

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в мире, югославия, движение неприсоединения, сербия, миг-29, ми-35, панцирь-с1, александр вучич, россия