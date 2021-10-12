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https://ria.ru/20211012/serbiya-1754200780.html
Сербия будет закупать столько оружия, сколько надо для защиты, заявил Вучич
Сербия будет закупать столько оружия, сколько надо для защиты, заявил Вучич - РИА Новости, 12.10.2021
Сербия будет закупать столько оружия, сколько надо для защиты, заявил Вучич
Сербия, несмотря на давление извне, в том числе с Запада, будет закупать столько оружия и у тех стран, как это будет нужно для защиты от потенциальной агрессии, РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:22
2021-10-12T14:22
в мире
югославия
движение неприсоединения
сербия
миг-29
ми-35
панцирь-с1
александр вучич
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БЕЛГРАД, 12 окт – РИА Новости. Сербия, несмотря на давление извне, в том числе с Запада, будет закупать столько оружия и у тех стран, как это будет нужно для защиты от потенциальной агрессии, заявил президент страны Александр Вучич.В Белграде проходит юбилейный форум Движения неприсоединения, созданного по инициативе Югославии 60 лет назад. Одновременно в выставочном комплексе Белграда проходит выставка вооружений Partner 2021, которую посещают и члены международных делегаций конференции. Здесь представлены разработки сербской военной промышленности. Среди них - 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Александар", самоходная 155-миллиметровая гаубица "Нора", вооружение для БПЛА "Обад" и сам дрон, роботизированная платформа "Милош В2" и другие.После осмотра сербских разработок глава государства обошел зал, где выставлена продукция оборонной промышленности со всего мира и задержался на стендах РФ и КНР. Журналисты спросили его, как он относится к критике ЕС и США из-за приобретения вооружений в России и Китае."Они (Запад – ред.) закупают намного больше, и мы них не критикуем. Мы свободная и независимая страна и закупаем столько оружия, сколько нам надо, чтобы обеспечить себя в случае потенциальной агрессии", - заявил Вучич, добавив, что не будет ждать советов извне на этот счет.Ранее на российском стенде сербский лидер отметил, что сотрудничество Москвы и Белграда в ВТС находится в этом году на высочайшем уровне, "но и это можно улучшить".Вучич после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 10 октября подчеркнул, что Сербия будет строго соблюдать военный нейтралитет и увеличивать свою обороноспособность. Ранее сербский президент рассказал, что власти страны ожидают поставки ПТУР "Корнет" из России до конца текущего года.Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
https://radiosputnik.ria.ru/20211011/serbiya-1753960075.html
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в мире, югославия, движение неприсоединения, сербия, миг-29, ми-35, панцирь-с1, александр вучич, россия
14:22 12.10.2021
 
Сербия будет закупать столько оружия, сколько надо для защиты, заявил Вучич

Глава Сербии Вучич заявил, что Сербия закупит столько оружия, сколько надо для защиты

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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БЕЛГРАД, 12 окт – РИА Новости. Сербия, несмотря на давление извне, в том числе с Запада, будет закупать столько оружия и у тех стран, как это будет нужно для защиты от потенциальной агрессии, заявил президент страны Александр Вучич.
В Белграде проходит юбилейный форум Движения неприсоединения, созданного по инициативе Югославии 60 лет назад. Одновременно в выставочном комплексе Белграда проходит выставка вооружений Partner 2021, которую посещают и члены международных делегаций конференции. Здесь представлены разработки сербской военной промышленности. Среди них - 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Александар", самоходная 155-миллиметровая гаубица "Нора", вооружение для БПЛА "Обад" и сам дрон, роботизированная платформа "Милош В2" и другие.
Министр обороны Сербии Александр Вулин выступает на пленарном заседании на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 10:24В мире
Армия и полиция Сербии получат вооружение и амуницию из России
После осмотра сербских разработок глава государства обошел зал, где выставлена продукция оборонной промышленности со всего мира и задержался на стендах РФ и КНР. Журналисты спросили его, как он относится к критике ЕС и США из-за приобретения вооружений в России и Китае.
"Они (Запад – ред.) закупают намного больше, и мы них не критикуем. Мы свободная и независимая страна и закупаем столько оружия, сколько нам надо, чтобы обеспечить себя в случае потенциальной агрессии", - заявил Вучич, добавив, что не будет ждать советов извне на этот счет.
"Сербия хочет сотрудничать со всеми и, прежде всего, самостоятельно принимать решения. Не под чьим-либо давлением. Я этим горжусь. Сербия продолжит вести себя как свободолюбия, свободная и независимая страна. Хотите нам указывать, чтобы мы ничего не покупали и каждый мог вести себя с нами пренебрежительно, как было ранее?" - подчеркнул он.
Ранее на российском стенде сербский лидер отметил, что сотрудничество Москвы и Белграда в ВТС находится в этом году на высочайшем уровне, "но и это можно улучшить".
Вучич после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 10 октября подчеркнул, что Сербия будет строго соблюдать военный нейтралитет и увеличивать свою обороноспособность. Ранее сербский президент рассказал, что власти страны ожидают поставки ПТУР "Корнет" из России до конца текущего года.
Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
Александр Вучич
16 сентября 2019, 16:57
Минобороны Сербии отвергло обвинения в поставках оружия в Йемен
 
В миреЮгославияДвижение неприсоединенияСербияМиГ-29Ми-35Панцирь-С1Александр ВучичРоссия
 
 
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