https://ria.ru/20211012/scream-1754253707.html
Вышел первый трейлер нового "Крика"
Вышел первый трейлер нового "Крика" - РИА Новости, 12.10.2021
Вышел первый трейлер нового "Крика"
В Сети появился трейлер пятого фильма "Крик". Ролик опубликован на YouTube-канале Paramount Pictures Россия. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T23:00
2021-10-12T23:00
2021-10-12T23:00
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Сети появился трейлер пятого фильма "Крик". Ролик опубликован на YouTube-канале Paramount Pictures Россия. В фильме рассказывается об очередном маньяке в пугающей маске, который начинает охоту на подростков в Вудсборо. 25 лет назад этот небольшой город потрясла серия жестоких убийств, совершенных при похожих обстоятельствах. Премьера первой части франшизы "Крик" состоялась 18 декабря 1996 года. Главной героиней ленты стала девочка-подросток Сидни Прескотт, которую преследовал маньяк "Призрачное лицо". Он же был причастен к смерти ее матери годом ранее. Образ Сидни воплотила Нив Кэмпбелл. Судя по трейлеру пятого фильма, актриса вернется к роли и в этом проекте. Ее персонаж попытается выяснить, кто сейчас прячется за маской. Также в новом "Крике" снимались Мелисса Баррера, Кайл Галлнер, Мейсон Гудинг, Майки Мэдисон, Кортни Кокс, Дэвид Аркетт и другие.В российский прокат фильм выйдет 13 января 2022 года.
https://ria.ru/20211011/cruz-1753701389.html
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кортни кокс, новости культуры, кино и сериалы
Вышел первый трейлер нового "Крика"
На YouTube-канале Paramount Pictures Россия опубликовали первый трейлер пятого "Крика"
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Сети появился трейлер пятого фильма "Крик". Ролик опубликован на YouTube-канале Paramount Pictures Россия.
В фильме рассказывается об очередном маньяке в пугающей маске, который начинает охоту на подростков в Вудсборо. 25 лет назад этот небольшой город потрясла серия жестоких убийств, совершенных при похожих обстоятельствах.
Премьера первой части франшизы "Крик" состоялась 18 декабря 1996 года. Главной героиней ленты стала девочка-подросток Сидни Прескотт, которую преследовал маньяк "Призрачное лицо". Он же был причастен к смерти ее матери годом ранее.
Образ Сидни воплотила Нив Кэмпбелл. Судя по трейлеру пятого фильма, актриса вернется к роли и в этом проекте. Ее персонаж попытается выяснить, кто сейчас прячется за маской.
Также в новом "Крике" снимались Мелисса Баррера, Кайл Галлнер, Мейсон Гудинг, Майки Мэдисон, Кортни Кокс, Дэвид Аркетт и другие.
В российский прокат фильм выйдет 13 января 2022 года.