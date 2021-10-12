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Мэр Ниццы назвал антироссийские санкции несправедливыми
Мэр Ниццы назвал антироссийские санкции несправедливыми - РИА Новости, 12.10.2021
Мэр Ниццы назвал антироссийские санкции несправедливыми
Экономика и сельское хозяйство Франции потеряло десятки миллиардов евро из-за антироссийских санкций, контрпродуктивных и несправедливых, заявил мэр Ниццы,... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:01
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ницца
москва
кристиан эстрози
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Экономика и сельское хозяйство Франции потеряло десятки миллиардов евро из-за антироссийских санкций, контрпродуктивных и несправедливых, заявил мэр Ниццы, бывший министр промышленности Франции Кристиан Эстрози."Я считаю несправедливыми и контрпродуктивными европейские санкции... Я всегда выступал категорически против этой инициативы... Экономика и сельское хозяйство Франции потеряло десятки миллиардов евро из-за этих санкций", - сказал он, выступая на бизнес-форуме "Россия и Франция: на пути к новому партнерству" в Москве.Он добавил, что будущее Европы невозможно без сильной России."Я искренне считаю, что будущее Европы не может строиться без России, мощной и сильной, и наоборот. Слишком часто мы становимся свидетелями страха перед Россией из-за, позвольте, трусости. Я с этим всегда боролся, дорогие друзья... Россия и Франция - не только экономические партнеры, это союзники и друзья", - подчеркнул он.По его словам, Франция и Россия должны укрепить связи, которые несколько ослабли после 2014 года. "Нужно работать, чтобы вернуть позиции в экономическом сотрудничестве, в сфере экологии, культуры, лингвистики, туризма и спорта", - отметил мэр Ниццы.Он напомнил, что Франция является самым крупным иностранным работодателем в России, насчитывая 34 компании и 160 тыс сотрудников, а также входит в пятерку лидеров по объему инвестиций в РФ.
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ницца, москва, кристиан эстрози
12:01 12.10.2021
 
Мэр Ниццы назвал антироссийские санкции несправедливыми

Мэр Ниццы Эстрози назвал антироссийские санкции несправедливыми и контрпродуктивными

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКурортный город Ницца
Курортный город Ницца - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Экономика и сельское хозяйство Франции потеряло десятки миллиардов евро из-за антироссийских санкций, контрпродуктивных и несправедливых, заявил мэр Ниццы, бывший министр промышленности Франции Кристиан Эстрози.
"Я считаю несправедливыми и контрпродуктивными европейские санкции... Я всегда выступал категорически против этой инициативы... Экономика и сельское хозяйство Франции потеряло десятки миллиардов евро из-за этих санкций", - сказал он, выступая на бизнес-форуме "Россия и Франция: на пути к новому партнерству" в Москве.
Он добавил, что будущее Европы невозможно без сильной России.
"Я искренне считаю, что будущее Европы не может строиться без России, мощной и сильной, и наоборот. Слишком часто мы становимся свидетелями страха перед Россией из-за, позвольте, трусости. Я с этим всегда боролся, дорогие друзья... Россия и Франция - не только экономические партнеры, это союзники и друзья", - подчеркнул он.
По его словам, Франция и Россия должны укрепить связи, которые несколько ослабли после 2014 года. "Нужно работать, чтобы вернуть позиции в экономическом сотрудничестве, в сфере экологии, культуры, лингвистики, туризма и спорта", - отметил мэр Ниццы.
Он напомнил, что Франция является самым крупным иностранным работодателем в России, насчитывая 34 компании и 160 тыс сотрудников, а также входит в пятерку лидеров по объему инвестиций в РФ.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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