https://ria.ru/20211012/sanktsii-1754147526.html

США ввели санкции против России и теперь могут остаться без патронов

США рискуют остаться без российских патронов из-за санкций - РИА Новости, 12.10.2021

США ввели санкции против России и теперь могут остаться без патронов

США из-за введенных Вашингтоном санкций могут остаться без импорта пуль из России, пишет РБК. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T10:36

2021-10-12T10:36

2021-10-12T13:45

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. США из-за введенных Вашингтоном санкций могут остаться без импорта пуль из России, пишет РБК.При этом отмечается, что это произойдет не одномоментно. "Введенные ограничения сформулированы следующим образом: "Новые или уже поданные, но еще не одобренные заявки на разрешение импорта огнестрельного оружия или боеприпасов к нему из России <…> будут отклоняться", — указывает автор материала.В августе Вашингтон анонсировал санкции в сфере "импорта определенного вида российского огнестрельного оружия" и боеприпасов, а также "экспорта ядерной и ракетной продукции и технологий" из-за "применения Россией химического оружия". В сентябре они вступили в силу и будут действовать минимум год.Далее Вашингтон ввел ограничения на ввоз некоторых видов российского огнестрельного оружия, а также экспорт ядерных технологий. В итоге Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам при Минюсте США начало отклонять новые или еще не одобренные заявки американцев на ввоз этой продукции для гражданского использования. По уже выданным лицензиям продажи продолжаются в течение двух лет.В прошлом году экспорт российских патронов в Штаты составили более 21 процента от совокупного импорта страны, сделав ее уверенным лидером среди поставщиков. При этом ежегодные продажи оценивают в сумму более ста миллионов долларов. В целом Россия обеспечивает около четырех процентов всего американского рынка боеприпасов для огнестрельного оружия, учитывая собственное производство США.

https://ria.ru/20211007/gaz-1753596003.html

https://ria.ru/20210924/sanktsii-1751605814.html

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вашингтон (город)

россия

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экономика, сша, вашингтон (город), россия