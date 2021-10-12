США ввели санкции против России и теперь могут остаться без патронов

10:36 12.10.2021 (обновлено: 13:45 12.10.2021)
США рискуют остаться без российских патронов из-за санкций
РБК: санкции США могут лишить Россию крупнейшего рынка сбыта патронов
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. США из-за введенных Вашингтоном санкций могут остаться без импорта пуль из России, пишет РБК.
"Российские производители патронов для гражданского оружия могут значительно сократить свое присутствие на крупнейшем для себя экспортном рынке — американском", — сказано в публикации.
При этом отмечается, что это произойдет не одномоментно.
"Введенные ограничения сформулированы следующим образом: "Новые или уже поданные, но еще не одобренные заявки на разрешение импорта огнестрельного оружия или боеприпасов к нему из России <…> будут отклоняться", — указывает автор материала.
В августе Вашингтон анонсировал санкции в сфере "импорта определенного вида российского огнестрельного оружия" и боеприпасов, а также "экспорта ядерной и ракетной продукции и технологий" из-за "применения Россией химического оружия". В сентябре они вступили в силу и будут действовать минимум год.
Далее Вашингтон ввел ограничения на ввоз некоторых видов российского огнестрельного оружия, а также экспорт ядерных технологий. В итоге Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам при Минюсте США начало отклонять новые или еще не одобренные заявки американцев на ввоз этой продукции для гражданского использования. По уже выданным лицензиям продажи продолжаются в течение двух лет.
В прошлом году экспорт российских патронов в Штаты составили более 21 процента от совокупного импорта страны, сделав ее уверенным лидером среди поставщиков. При этом ежегодные продажи оценивают в сумму более ста миллионов долларов. В целом Россия обеспечивает около четырех процентов всего американского рынка боеприпасов для огнестрельного оружия, учитывая собственное производство США.
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