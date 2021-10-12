https://ria.ru/20211012/sanktsii-1754133754.html

В Крыму назвали новые европейские санкции невежеством

В Крыму назвали новые европейские санкции невежеством - РИА Новости, 12.10.2021

В Крыму назвали новые европейские санкции невежеством

Заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T09:01

2021-10-12T09:01

2021-10-12T09:01

в мире

республика крым

евросоюз

совет евросоюза

россия

александр молохов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов назвал невежеством расширение Евросоюзом списка персональных санкций по Крыму и призвал европейских политиков прекратить тщетные попытки повлиять на исторический выбор крымчан.Совет Евросоюза в понедельник расширил список персональных санкций в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", добавил в него восемь новых фигурантов."Столь очевидное политическое невежество, связанное с очередным расширением списка так называемых крымских санкций, свидетельствует о том, что брюссельские политиканы продолжают дуть в свою русофобскую дуду и лить воду на мельницу Дяди Сэма в тщетных попытках повлиять на исторический выбор крымчан в пользу России", - сказал РИА Новости Молохов.По его словам, никакие санкции Евросоюза не изменят выбора крымчан и статуса полуострова, как неотъемлемой части Российской Федерации."Вопрос принадлежности Крыма как российской территории закрыт навсегда", - подчеркнул Молохов.

https://ria.ru/20211011/sanktsii-1754088331.html

https://ria.ru/20211011/sanktsii-1754082662.html

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в мире, республика крым, евросоюз, совет евросоюза, россия, александр молохов