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В Крыму назвали новые европейские санкции невежеством
В Крыму назвали новые европейские санкции невежеством - РИА Новости, 12.10.2021
В Крыму назвали новые европейские санкции невежеством
Заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T09:01
2021-10-12T09:01
в мире
республика крым
евросоюз
совет евросоюза
россия
александр молохов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов назвал невежеством расширение Евросоюзом списка персональных санкций по Крыму и призвал европейских политиков прекратить тщетные попытки повлиять на исторический выбор крымчан.Совет Евросоюза в понедельник расширил список персональных санкций в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", добавил в него восемь новых фигурантов."Столь очевидное политическое невежество, связанное с очередным расширением списка так называемых крымских санкций, свидетельствует о том, что брюссельские политиканы продолжают дуть в свою русофобскую дуду и лить воду на мельницу Дяди Сэма в тщетных попытках повлиять на исторический выбор крымчан в пользу России", - сказал РИА Новости Молохов.По его словам, никакие санкции Евросоюза не изменят выбора крымчан и статуса полуострова, как неотъемлемой части Российской Федерации."Вопрос принадлежности Крыма как российской территории закрыт навсегда", - подчеркнул Молохов.
https://ria.ru/20211011/sanktsii-1754088331.html
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в мире, республика крым, евросоюз, совет евросоюза, россия, александр молохов
09:01 12.10.2021
 
В Крыму назвали новые европейские санкции невежеством

Молохов назвал расширение Евросоюзом списка персональных санкций по Крыму невежеством

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов назвал невежеством расширение Евросоюзом списка персональных санкций по Крыму и призвал европейских политиков прекратить тщетные попытки повлиять на исторический выбор крымчан.
Совет Евросоюза в понедельник расширил список персональных санкций в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", добавил в него восемь новых фигурантов.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 18:59
Слуцкий назвал расширение санкций из-за Крыма "антироссийской инерцией"
"Столь очевидное политическое невежество, связанное с очередным расширением списка так называемых крымских санкций, свидетельствует о том, что брюссельские политиканы продолжают дуть в свою русофобскую дуду и лить воду на мельницу Дяди Сэма в тщетных попытках повлиять на исторический выбор крымчан в пользу России", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, никакие санкции Евросоюза не изменят выбора крымчан и статуса полуострова, как неотъемлемой части Российской Федерации.
"Вопрос принадлежности Крыма как российской территории закрыт навсегда", - подчеркнул Молохов.
Леонид Калашников - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 18:29
В Госдуме назвали санкции Евросоюза по Крыму "бессмысленным решением"
 
В миреРеспублика КрымЕвросоюзСовет ЕвросоюзаРоссияАлександр Молохов
 
 
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