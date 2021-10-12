https://ria.ru/20211012/sammit-1754263861.html

Лидеры G20 предоставили ООН мандат на прямые действия в Афганистане

Лидеры G20 предоставили ООН мандат на прямые действия в Афганистане - РИА Новости, 12.10.2021

Лидеры G20 предоставили ООН мандат на прямые действия в Афганистане

Участники состоявшегося во вторник саммита G20 дали мандат ООН на координацию и прямые действия в Афганистане, сообщил премьер-министр Италии Марио Драги. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T18:43

2021-10-12T18:43

2021-10-12T18:43

захват власти в афганистане талибами

в мире

италия

оон

нидерланды

всемирный банк

большая двадцатка

игорь моргулов

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РИМ, 12 окт – РИА Новости. Участники состоявшегося во вторник саммита G20 дали мандат ООН на координацию и прямые действия в Афганистане, сообщил премьер-министр Италии Марио Драги."Обнаружилось согласие, высокая готовность действовать и совпадение взглядов… Фактически это было переведено в мандат общего характера Объединенным Нациям для координации ответов (на кризис) и на прямые действия", - заявил он в ходе пресс-конференции в Риме по итогам чрезвычайного саммита G20 по Афганистану. Прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции осуществляет правительственный Дворец Киджи.Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану прошел по инициативе Италии во вторник в формате видеоконференции в расширенном составе с участием руководителей Испании, Нидерландов, Катара, Сингапура, а также ООН, МВФ и Всемирного банка. Россию на встрече представляли замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

https://ria.ru/20211008/taliby-1753604102.html

италия

нидерланды

россия

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в мире, италия, оон, нидерланды, всемирный банк, большая двадцатка, игорь моргулов, марио драги, замир кабулов, россия