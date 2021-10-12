https://ria.ru/20211012/saakashvili-1754201559.html
Адвокат сообщил об ухудшении состояния Саакашвили
Адвокат сообщил об ухудшении состояния Саакашвили - РИА Новости, 12.10.2021
Адвокат сообщил об ухудшении состояния Саакашвили
Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили постепенно ухудшается, сообщил его адвокат Бека Басилая. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:29
2021-10-12T14:29
2021-10-12T17:50
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 12 окт — РИА Новости. Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили постепенно ухудшается, сообщил его адвокат Бека Басилая.Он отметил, что при этом бывший глава государства все еще силен. Басилая добавил, что личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе до сих пор не может войти в камеру, так как администрация пока не выдала ему пропуск.Сам политик в очередном послании из тюрьмы призывал своих сторонников к активным действиям, в частности к акции 14 октября.Бывшего президента Грузии, который в последнее время жил на Украине, задержали в Тбилиси 1 октября и поместили в тюрьму города Рустави.Он проходит по нескольким уголовным делам, в том числе об убийствe банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его заочно приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.Кроме того, Саакашвили фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Также власти открыли дело о незаконном пересечении госграницы.
https://ria.ru/20211011/saakashvili-1754038285.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
14:29 12.10.2021 (обновлено: 17:50 12.10.2021)
Адвокат сообщил об ухудшении состояния Саакашвили
Адвокат Басилая сообщил, что Саакашвили трудно передвигаться из-за отека ног
ТБИЛИСИ, 12 окт — РИА Новости.
Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили
постепенно ухудшается, сообщил его адвокат Бека Басилая.
"Голодовка <…> переходит в довольно тяжелую фазу, мы видим результаты этого: у него проблемы с передвижением и, по его словам, у него отекли ноги", — сказал юрист.
Он отметил, что при этом бывший глава государства все еще силен. Басилая добавил, что личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе до сих пор не может войти в камеру, так как администрация пока не выдала ему пропуск.
Сам политик в очередном послании из тюрьмы призывал своих сторонников к активным действиям, в частности к акции 14 октября.
Бывшего президента Грузии, который в последнее время жил на Украине, задержали в Тбилиси 1 октября и поместили в тюрьму города Рустави.
Он проходит по нескольким уголовным делам, в том числе об убийствe банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его заочно приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.
Кроме того, Саакашвили фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
Также власти открыли дело о незаконном пересечении госграницы.