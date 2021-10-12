https://ria.ru/20211012/saakashvili-1754201559.html

Адвокат сообщил об ухудшении состояния Саакашвили

Адвокат сообщил об ухудшении состояния Саакашвили - РИА Новости, 12.10.2021

Адвокат сообщил об ухудшении состояния Саакашвили

Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили постепенно ухудшается, сообщил его адвокат Бека Басилая. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T14:29

2021-10-12T14:29

2021-10-12T17:50

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 12 окт — РИА Новости. Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили постепенно ухудшается, сообщил его адвокат Бека Басилая.Он отметил, что при этом бывший глава государства все еще силен. Басилая добавил, что личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе до сих пор не может войти в камеру, так как администрация пока не выдала ему пропуск.Сам политик в очередном послании из тюрьмы призывал своих сторонников к активным действиям, в частности к акции 14 октября.Бывшего президента Грузии, который в последнее время жил на Украине, задержали в Тбилиси 1 октября и поместили в тюрьму города Рустави.Он проходит по нескольким уголовным делам, в том числе об убийствe банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его заочно приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.Кроме того, Саакашвили фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Также власти открыли дело о незаконном пересечении госграницы.

https://ria.ru/20211011/saakashvili-1754038285.html

https://ria.ru/20211011/obeschanie-1754077142.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии