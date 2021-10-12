11:57 12.10.2021 (обновлено: 12:05 12.10.2021)
В МИД заявили о готовности работать с ЕС по вопросу цен на энергоносители
Замглавы МИД Рябков: Москва готова работать с ЕС по вопросу цен на энергоносители
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Москва была и продолжит быть надежным поставщиком газа в Европу, готова работать с ЕС, чтобы избегать скачков цен на энергоносители, как это было недавно, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы были и остаемся наиболее надежным и безопасным поставщиком природных ресурсов. Мы приглашаем всех коллег в Европе, в том числе наших соседей, принять этот простой факт, что мы ценим энергобезопасность на континенте, хотим сотрудничать с ними, с европейским союзом для недопущения ценовых скачков, которые мы наблюдаем", - заявил он в интервью BBC.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены - почти 1400 долларов за тысячу кубометров - был достигнут 5 октября.
При этом цены на газ на мировом рынке начали демонстрировать снижение с 6 октября, после заявления президента Владимира Путина о готовности России стабилизировать растущие цены на энергоносители. Стоимость фьючерсов на газ после достижения в среду исторического максимума - в моменте 1937 долларов за 1 тысячу кубометров - на торгах за день растеряла больше 600 долларов, а затем за несколько дней снизилась до почти 1000 долларов.
Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.