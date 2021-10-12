https://ria.ru/20211012/ryabkov-1754165720.html

В МИД заявили о готовности работать с ЕС по вопросу цен на энергоносители

В МИД заявили о готовности работать с ЕС по вопросу цен на энергоносители - РИА Новости, 12.10.2021

В МИД заявили о готовности работать с ЕС по вопросу цен на энергоносители

Москва была и продолжит быть надежным поставщиком газа в Европу, готова работать с ЕС, чтобы избегать скачков цен на энергоносители, как это было недавно,... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T11:57

2021-10-12T11:57

2021-10-12T12:05

политика

экономика

европа

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736413028_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_4dff02a32475c7ef7a8c62a6a10f68b8.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Москва была и продолжит быть надежным поставщиком газа в Европу, готова работать с ЕС, чтобы избегать скачков цен на энергоносители, как это было недавно, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы были и остаемся наиболее надежным и безопасным поставщиком природных ресурсов. Мы приглашаем всех коллег в Европе, в том числе наших соседей, принять этот простой факт, что мы ценим энергобезопасность на континенте, хотим сотрудничать с ними, с европейским союзом для недопущения ценовых скачков, которые мы наблюдаем", - заявил он в интервью BBC.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены - почти 1400 долларов за тысячу кубометров - был достигнут 5 октября.При этом цены на газ на мировом рынке начали демонстрировать снижение с 6 октября, после заявления президента Владимира Путина о готовности России стабилизировать растущие цены на энергоносители. Стоимость фьючерсов на газ после достижения в среду исторического максимума - в моменте 1937 долларов за 1 тысячу кубометров - на торгах за день растеряла больше 600 долларов, а затем за несколько дней снизилась до почти 1000 долларов.Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

https://ria.ru/20211011/gaz-1754048152.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, экономика, европа, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия