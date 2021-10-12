Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211012/rukavishnikova-1754157385.html
В Совфеде оценили идею пожизненного лишения прав за пьяную езду
В Совфеде оценили идею пожизненного лишения прав за пьяную езду - РИА Новости, 12.10.2021
В Совфеде оценили идею пожизненного лишения прав за пьяную езду
Предложение ввести пожизненнее лишение прав за "пьяную" езду заслуживает серьёзного рассмотрения, нынешние меры оказались слишком мягкими и не работают, заявила РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:27
2021-10-12T11:27
общество
совет федерации рф
авто
ирина рукавишникова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590973311_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2cc1dd212aee1286f5eee335871f254f.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Предложение ввести пожизненнее лишение прав за "пьяную" езду заслуживает серьёзного рассмотрения, нынешние меры оказались слишком мягкими и не работают, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в правительстве прорабатываются предложения о введении уголовной ответственности за сам факт вождения в нетрезвом состоянии и пожизненного лишения прав для водителей-рецидивистов."В нашей стране, к сожалению, относительно мягкие санкции в отношении пьяных водителей, как показала практика, работают недостаточно эффективно. Поэтому предложенное правительством ужесточение наказания за пьяное вождение заслуживает серьезного рассмотрения", - сказала Рукавишникова.По ее словам, наказание за пьяное вождение должно быть таким, чтобы оно стало совершенно невыгодным для водителей и реально пресекало подобное поведение."В этом вопросе мы должны исходить из интересов большинства россиян. Пьяный за рулем – это всегда риск. Причем как для него самого, так и для других участников дорожного движения", - подчеркнула сенатор.
https://ria.ru/20210914/bloger-1750054760.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590973311_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_092fdb0ff399dbce3366fe314e5eb3a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, совет федерации рф, авто, ирина рукавишникова
11:27 12.10.2021
 
В Совфеде оценили идею пожизненного лишения прав за пьяную езду

Сенатор Рукавишникова: идею пожизненного лишения прав за пьяную езду следует рассмотреть

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Предложение ввести пожизненнее лишение прав за "пьяную" езду заслуживает серьёзного рассмотрения, нынешние меры оказались слишком мягкими и не работают, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в правительстве прорабатываются предложения о введении уголовной ответственности за сам факт вождения в нетрезвом состоянии и пожизненного лишения прав для водителей-рецидивистов.
"В нашей стране, к сожалению, относительно мягкие санкции в отношении пьяных водителей, как показала практика, работают недостаточно эффективно. Поэтому предложенное правительством ужесточение наказания за пьяное вождение заслуживает серьезного рассмотрения", - сказала Рукавишникова.
По ее словам, наказание за пьяное вождение должно быть таким, чтобы оно стало совершенно невыгодным для водителей и реально пресекало подобное поведение.
"В этом вопросе мы должны исходить из интересов большинства россиян. Пьяный за рулем – это всегда риск. Причем как для него самого, так и для других участников дорожного движения", - подчеркнула сенатор.
Так надо было – автоблогер о том, почему сел за руль пьяным - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 17:54
В Петербурге задержали блогера, который пьяным вел трансляцию за рулем авто
 
ОбществоСовет Федерации РФАвтоИрина Рукавишникова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11На Украине заявили, что Зеленский стал проблемой для Запада
05:09Опрос показал, как россияне относятся к голосовым помощникам банков
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
02:58Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе
Лента новостейМолния