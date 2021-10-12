https://ria.ru/20211012/rukavishnikova-1754157385.html

В Совфеде оценили идею пожизненного лишения прав за пьяную езду

В Совфеде оценили идею пожизненного лишения прав за пьяную езду - РИА Новости, 12.10.2021

В Совфеде оценили идею пожизненного лишения прав за пьяную езду

Предложение ввести пожизненнее лишение прав за "пьяную" езду заслуживает серьёзного рассмотрения, нынешние меры оказались слишком мягкими и не работают, заявила РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T11:27

2021-10-12T11:27

2021-10-12T11:27

общество

совет федерации рф

авто

ирина рукавишникова

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Предложение ввести пожизненнее лишение прав за "пьяную" езду заслуживает серьёзного рассмотрения, нынешние меры оказались слишком мягкими и не работают, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в правительстве прорабатываются предложения о введении уголовной ответственности за сам факт вождения в нетрезвом состоянии и пожизненного лишения прав для водителей-рецидивистов."В нашей стране, к сожалению, относительно мягкие санкции в отношении пьяных водителей, как показала практика, работают недостаточно эффективно. Поэтому предложенное правительством ужесточение наказания за пьяное вождение заслуживает серьезного рассмотрения", - сказала Рукавишникова.По ее словам, наказание за пьяное вождение должно быть таким, чтобы оно стало совершенно невыгодным для водителей и реально пресекало подобное поведение."В этом вопросе мы должны исходить из интересов большинства россиян. Пьяный за рулем – это всегда риск. Причем как для него самого, так и для других участников дорожного движения", - подчеркнула сенатор.

https://ria.ru/20210914/bloger-1750054760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет федерации рф, авто, ирина рукавишникова