https://ria.ru/20211012/rowling-1754205944.html
Джоан Роулинг выпустила детскую книгу "Рождественский поросенок"
Джоан Роулинг выпустила детскую книгу "Рождественский поросенок" - РИА Новости, 12.10.2021
Джоан Роулинг выпустила детскую книгу "Рождественский поросенок"
Британская писательница Джоан Роулинг выпустила новую детскую книгу под названием "Рождественский поросенок", сообщается на сайте автора. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:46
2021-10-12T14:46
2021-10-12T14:46
культура
джоан роулинг (джоан мюррэй)
новости культуры
книги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751490526_0:893:1876:1948_1920x0_80_0_0_4e29e9c114ecc55e76dc3dbfad6dc7ec.jpg
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Британская писательница Джоан Роулинг выпустила новую детскую книгу под названием "Рождественский поросенок", сообщается на сайте автора.Это ее первый детский роман со времен Гарри Поттера. "Рождественский поросенок", иллюстрированный Джимом Филдом, – это история семилетнего мальчика по имени Джек. Он отправляется в неизведанную страну, где правит ужасный монстр, чтобы спасти свою любимую игрушку — поросенка по имени Пок. Ребенка ждут невероятные приключения и нелегкие испытания, но ради друга он готов на все. Ему поможет Рождественский поросенок, купленный на замену Поку.Джим Филд — британский иллюстратор, дизайнер и режиссер мультипликационных фильмов.Новая книга Роулинг опубликована детским издательством Hachette в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Ирландии и Индии, издательством Scholastic – в США и Канаде, а также переведена на 35 языков. В России сказка выпущена издательством Махаон одновременно со всем миром.
https://ria.ru/20210924/knigi-1751497887.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751490526_0:718:1876:2124_1920x0_80_0_0_324790bdc839f6dbf89bb4b0e398bda8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джоан роулинг (джоан мюррэй), новости культуры, книги
Джоан Роулинг выпустила детскую книгу "Рождественский поросенок"
Джоан Роулинг выпустила детскую книгу "Рождественский поросенок"
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Британская писательница Джоан Роулинг выпустила новую детскую книгу под названием "Рождественский поросенок", сообщается на сайте автора.
Это ее первый детский роман со времен Гарри Поттера. "Рождественский поросенок", иллюстрированный Джимом Филдом, – это история семилетнего мальчика по имени Джек. Он отправляется в неизведанную страну, где правит ужасный монстр, чтобы спасти свою любимую игрушку — поросенка по имени Пок. Ребенка ждут невероятные приключения и нелегкие испытания, но ради друга он готов на все. Ему поможет Рождественский поросенок, купленный на замену Поку.
Джим Филд — британский иллюстратор, дизайнер и режиссер мультипликационных фильмов.
Новая книга Роулинг опубликована детским издательством Hachette в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Ирландии и Индии, издательством Scholastic – в США и Канаде, а также переведена на 35 языков. В России сказка выпущена издательством Махаон одновременно со всем миром.