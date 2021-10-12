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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211012/rowling-1754205944.html
Джоан Роулинг выпустила детскую книгу "Рождественский поросенок"
Джоан Роулинг выпустила детскую книгу "Рождественский поросенок" - РИА Новости, 12.10.2021
Джоан Роулинг выпустила детскую книгу "Рождественский поросенок"
Британская писательница Джоан Роулинг выпустила новую детскую книгу под названием "Рождественский поросенок", сообщается на сайте автора. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:46
2021-10-12T14:46
культура
джоан роулинг (джоан мюррэй)
новости культуры
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Британская писательница Джоан Роулинг выпустила новую детскую книгу под названием "Рождественский поросенок", сообщается на сайте автора.Это ее первый детский роман со времен Гарри Поттера. "Рождественский поросенок", иллюстрированный Джимом Филдом, – это история семилетнего мальчика по имени Джек. Он отправляется в неизведанную страну, где правит ужасный монстр, чтобы спасти свою любимую игрушку — поросенка по имени Пок. Ребенка ждут невероятные приключения и нелегкие испытания, но ради друга он готов на все. Ему поможет Рождественский поросенок, купленный на замену Поку.Джим Филд — британский иллюстратор, дизайнер и режиссер мультипликационных фильмов.Новая книга Роулинг опубликована детским издательством Hachette в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Ирландии и Индии, издательством Scholastic – в США и Канаде, а также переведена на 35 языков. В России сказка выпущена издательством Махаон одновременно со всем миром.
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джоан роулинг (джоан мюррэй), новости культуры, книги
14:46 12.10.2021
 
Джоан Роулинг выпустила детскую книгу "Рождественский поросенок"

Джоан Роулинг выпустила детскую книгу "Рождественский поросенок"

© Азбука"Рождественский Поросенок" Дж.К. Роулинг
Рождественский Поросенок Дж.К. Роулинг
© Азбука
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Британская писательница Джоан Роулинг выпустила новую детскую книгу под названием "Рождественский поросенок", сообщается на сайте автора.
Это ее первый детский роман со времен Гарри Поттера. "Рождественский поросенок", иллюстрированный Джимом Филдом, – это история семилетнего мальчика по имени Джек. Он отправляется в неизведанную страну, где правит ужасный монстр, чтобы спасти свою любимую игрушку — поросенка по имени Пок. Ребенка ждут невероятные приключения и нелегкие испытания, но ради друга он готов на все. Ему поможет Рождественский поросенок, купленный на замену Поку.
Джим Филд — британский иллюстратор, дизайнер и режиссер мультипликационных фильмов.
Новая книга Роулинг опубликована детским издательством Hachette в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Ирландии и Индии, издательством Scholastic – в США и Канаде, а также переведена на 35 языков. В России сказка выпущена издательством Махаон одновременно со всем миром.
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