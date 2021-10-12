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Туризм
https://ria.ru/20211012/rosturizm-1754143762.html
Ростуризм не планирует вводить ограничения на выезд россиян за рубеж
Ростуризм не планирует вводить ограничения на выезд россиян за рубеж - РИА Новости, 12.10.2021
Ростуризм не планирует вводить ограничения на выезд россиян за рубеж
Ростуризм не будет вносить никаких предложений, связанных с ограничениями выезда туристов за рубеж, заявила глава ведомства Зарина Догузова на церемонии... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:41
2021-10-12T10:41
туризм
путешествия
турция
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
анталья (провинция)
туристы
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Ростуризм не будет вносить никаких предложений, связанных с ограничениями выезда туристов за рубеж, заявила глава ведомства Зарина Догузова на церемонии вручения наград премии Starway в турецкой Анталье."Конечно, одно из приоритетных направлений деятельности Ростуризма – это развитие внутреннего туризма. Но мы не планировали и сейчас не планируем развитие внутреннего туризма за счет введения ограничений на выезд. Никогда ничего подобного не обсуждалось ни на уровне правительства, ни в моем кабинете", – сказала Догузова, слова которой приводит "Вестник АТОР".Она подчеркнула, что в ведомстве "готовы делать все возможное, чтобы наши граждане за рубежом отдыхали с комфортом". Во время своего визита в Турцию Догузова провела переговоры с заместителем министра культуры и туризма страны по безопасности. Обсуждались три блока вопросов, которые подняла российская сторона. Это безопасность, во-первых, дорожная и транспортная, во-вторых, на территории отелей, в-третьих, антикоронавирусные меры.
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путешествия, турция, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), анталья (провинция), туристы, зарина догузова, дтп с российскими туристами в анталье: пострадали 11 человек, туризм, отдых на море
10:41 12.10.2021
 
Ростуризм не планирует вводить ограничения на выезд россиян за рубеж

Зарина Догузова: Ростуризм не рассматривает ограничения для выездного туризма

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Шереметьево
Пассажиры в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Ростуризм не будет вносить никаких предложений, связанных с ограничениями выезда туристов за рубеж, заявила глава ведомства Зарина Догузова на церемонии вручения наград премии Starway в турецкой Анталье.
"Конечно, одно из приоритетных направлений деятельности Ростуризма – это развитие внутреннего туризма. Но мы не планировали и сейчас не планируем развитие внутреннего туризма за счет введения ограничений на выезд. Никогда ничего подобного не обсуждалось ни на уровне правительства, ни в моем кабинете", – сказала Догузова, слова которой приводит "Вестник АТОР".
Она подчеркнула, что в ведомстве "готовы делать все возможное, чтобы наши граждане за рубежом отдыхали с комфортом".
Во время своего визита в Турцию Догузова провела переговоры с заместителем министра культуры и туризма страны по безопасности. Обсуждались три блока вопросов, которые подняла российская сторона. Это безопасность, во-первых, дорожная и транспортная, во-вторых, на территории отелей, в-третьих, антикоронавирусные меры.
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ТуризмПутешествияТурцияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Анталья (провинция)туристыЗарина ДогузоваДТП с российскими туристами в Анталье: пострадали 11 человекТуризмотдых на море
 
 
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