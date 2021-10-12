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Ростуризм не планирует вводить ограничения на выезд россиян за рубеж
Ростуризм не планирует вводить ограничения на выезд россиян за рубеж - РИА Новости, 12.10.2021
Ростуризм не планирует вводить ограничения на выезд россиян за рубеж
Ростуризм не будет вносить никаких предложений, связанных с ограничениями выезда туристов за рубеж, заявила глава ведомства Зарина Догузова на церемонии... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:41
2021-10-12T10:41
2021-10-12T10:41
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Ростуризм не будет вносить никаких предложений, связанных с ограничениями выезда туристов за рубеж, заявила глава ведомства Зарина Догузова на церемонии вручения наград премии Starway в турецкой Анталье."Конечно, одно из приоритетных направлений деятельности Ростуризма – это развитие внутреннего туризма. Но мы не планировали и сейчас не планируем развитие внутреннего туризма за счет введения ограничений на выезд. Никогда ничего подобного не обсуждалось ни на уровне правительства, ни в моем кабинете", – сказала Догузова, слова которой приводит "Вестник АТОР".Она подчеркнула, что в ведомстве "готовы делать все возможное, чтобы наши граждане за рубежом отдыхали с комфортом". Во время своего визита в Турцию Догузова провела переговоры с заместителем министра культуры и туризма страны по безопасности. Обсуждались три блока вопросов, которые подняла российская сторона. Это безопасность, во-первых, дорожная и транспортная, во-вторых, на территории отелей, в-третьих, антикоронавирусные меры.
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Ростуризм не планирует вводить ограничения на выезд россиян за рубеж
Зарина Догузова: Ростуризм не рассматривает ограничения для выездного туризма