https://ria.ru/20211012/rosturizm-1754143762.html

Ростуризм не планирует вводить ограничения на выезд россиян за рубеж

Ростуризм не планирует вводить ограничения на выезд россиян за рубеж - РИА Новости, 12.10.2021

Ростуризм не планирует вводить ограничения на выезд россиян за рубеж

Ростуризм не будет вносить никаких предложений, связанных с ограничениями выезда туристов за рубеж, заявила глава ведомства Зарина Догузова на церемонии... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T10:41

2021-10-12T10:41

2021-10-12T10:41

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Ростуризм не будет вносить никаких предложений, связанных с ограничениями выезда туристов за рубеж, заявила глава ведомства Зарина Догузова на церемонии вручения наград премии Starway в турецкой Анталье."Конечно, одно из приоритетных направлений деятельности Ростуризма – это развитие внутреннего туризма. Но мы не планировали и сейчас не планируем развитие внутреннего туризма за счет введения ограничений на выезд. Никогда ничего подобного не обсуждалось ни на уровне правительства, ни в моем кабинете", – сказала Догузова, слова которой приводит "Вестник АТОР".Она подчеркнула, что в ведомстве "готовы делать все возможное, чтобы наши граждане за рубежом отдыхали с комфортом". Во время своего визита в Турцию Догузова провела переговоры с заместителем министра культуры и туризма страны по безопасности. Обсуждались три блока вопросов, которые подняла российская сторона. Это безопасность, во-первых, дорожная и транспортная, во-вторых, на территории отелей, в-третьих, антикоронавирусные меры.

https://ria.ru/20211012/puteshestviya-1754129000.html

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