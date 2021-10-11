https://ria.ru/20211011/turtsiya-1753992809.html

Глава Ростуризма обсудит вопросы безопасности в Турции

Глава Ростуризма обсудит вопросы безопасности в Турции - РИА Новости, 11.10.2021

Глава Ростуризма обсудит вопросы безопасности в Турции

Глава Ростуризма Зарина Догузова отправилась в Турцию обсудить вопросы туристической безопасности, о чем она сообщила в инстаграме. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T16:02

2021-10-11T16:02

2021-10-11T16:02

туризм

турция

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

анталья (провинция)

туристы

туризм

зарина догузова

куда поехать

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова отправилась в Турцию обсудить вопросы туристической безопасности, о чем она сообщила в инстаграме."Вылетаю в Анталью с рабочей поездкой, как писала. Спасибо огромное за обратную связь по тем вопросам, которые необходимо обсудить на рабочей группе о безопасности. Буду вас информировать", – написала Догузова на своей страничке в соцсети.Ранее руководитель ведомства сообщила, что планирует рабочую поездку в Анталью и предложила туристам прислать волнующие их вопросы по поводу отдыха в Турции.По данным Ассоциации туроператоров России, за девять месяцев этого года около семи миллионов россиян отдохнули за границей, из них 3,3 миллиона – в Турции.Минздрав Турции 6 октября сообщил, что суточный прирост случаев коронавируса в стране составил 30,4 тысячи случаев, – это максимальный показатель с 30 апреля.

https://ria.ru/20211004/antalya-1752992694.html

турция

анталья (провинция)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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