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Туризм
https://ria.ru/20211011/turtsiya-1753992809.html
Глава Ростуризма обсудит вопросы безопасности в Турции
Глава Ростуризма обсудит вопросы безопасности в Турции - РИА Новости, 11.10.2021
Глава Ростуризма обсудит вопросы безопасности в Турции
Глава Ростуризма Зарина Догузова отправилась в Турцию обсудить вопросы туристической безопасности, о чем она сообщила в инстаграме. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:02
2021-10-11T16:02
туризм
турция
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
анталья (провинция)
туристы
туризм
зарина догузова
куда поехать
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова отправилась в Турцию обсудить вопросы туристической безопасности, о чем она сообщила в инстаграме."Вылетаю в Анталью с рабочей поездкой, как писала. Спасибо огромное за обратную связь по тем вопросам, которые необходимо обсудить на рабочей группе о безопасности. Буду вас информировать", – написала Догузова на своей страничке в соцсети.Ранее руководитель ведомства сообщила, что планирует рабочую поездку в Анталью и предложила туристам прислать волнующие их вопросы по поводу отдыха в Турции.По данным Ассоциации туроператоров России, за девять месяцев этого года около семи миллионов россиян отдохнули за границей, из них 3,3 миллиона – в Турции.Минздрав Турции 6 октября сообщил, что суточный прирост случаев коронавируса в стране составил 30,4 тысячи случаев, – это максимальный показатель с 30 апреля.
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турция
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турция, федеральное агентство по туризму (ростуризм), анталья (провинция), туристы, туризм, зарина догузова, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
16:02 11.10.2021
 
Глава Ростуризма обсудит вопросы безопасности в Турции

Глава Ростуризма отправилась в Турцию, чтобы обсудить вопросы безопасности туристов

© РИА Новости / Елена ЗагородняяУжин в отеле. Фетхие, Турция
Ужин в отеле. Фетхие, Турция - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Елена Загородняя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова отправилась в Турцию обсудить вопросы туристической безопасности, о чем она сообщила в инстаграме.
"Вылетаю в Анталью с рабочей поездкой, как писала. Спасибо огромное за обратную связь по тем вопросам, которые необходимо обсудить на рабочей группе о безопасности. Буду вас информировать", – написала Догузова на своей страничке в соцсети.
Ранее руководитель ведомства сообщила, что планирует рабочую поездку в Анталью и предложила туристам прислать волнующие их вопросы по поводу отдыха в Турции.
По данным Ассоциации туроператоров России, за девять месяцев этого года около семи миллионов россиян отдохнули за границей, из них 3,3 миллиона – в Турции.

Минздрав Турции 6 октября сообщил, что суточный прирост случаев коронавируса в стране составил 30,4 тысячи случаев, – это максимальный показатель с 30 апреля.
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