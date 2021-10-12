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Экологи подтвердили безопасность работы плавучей АЭС на Чукотке
Экологи подтвердили безопасность работы плавучей АЭС на Чукотке - РИА Новости, 12.10.2021
Экологи подтвердили безопасность работы плавучей АЭС на Чукотке
Результаты исследований, выполненных в ходе первой общественной экологической экспедиции на плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС) в чукотском городе... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:43
2021-10-12T12:21
общество
певек
росэнергоатом
дальний восток
академик ломоносов (плавучая атомная электростанция)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Результаты исследований, выполненных в ходе первой общественной экологической экспедиции на плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС) в чукотском городе Певеке, подтвердили ее безопасность для окружающей среды, сообщила пресс-служба оператора всех российских АЭС концерна "Росэнергоатом".В числе главных задач, стоящих перед участниками, были сбор и анализ данных о состоянии экологической, радиационной, ядерной безопасности ПАТЭС, а также экспертная оценка и передача всех полученных данных широкой общественности. Экологи провели измерения как на самой плавучей атомной теплоэлектростанции, так в районе ее размещения в Певеке."Результаты измерений показали, что радиационный фон в районе расположения плавучей атомной станции и в Певеке полностью сформирован естественными источниками: природные радионуклиды и космическое излучение. Так, средние значения мощности дозы на промплощадке ПАТЭС и в городе Певеке не превышают 0,12 микрозиверт в час", - отмечается в сообщении.В условиях вводимого по инициативе ЕС углеродного регулирования проект ПАТЭС может служить примером внедрения "зеленых" технологий в энергетике, считает член российской экологической партии "Зеленые", биолог Лариса Косюк. "Такие электростанции особенно пригодятся в районах Крайнего севера и Дальнего Востока, где отсутствуют гидрологические ресурсы, а завоз топлива – угля и нефтепродуктов – дорогой", - отметила она.С момента пуска в эксплуатацию ПАТЭС в мае 2019 года ведется постоянный производственный экологический мониторинг, мониторинг атмосферного воздуха, почвенного покрова, морской воды, донных отложений, водных биологических ресурсов, а также контроль за выбросами в атмосферный воздух, обращением с отходами производства и потребления. Работа ПАТЭС позволила в 2019-2020 годах предотвратить выбросы в атмосферу эквивалента углекислого газа в объеме, превышающем 300 тысяч тонн, отмечает "Росэнергоатом".ПАТЭС включает в себя плавучий энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" с двумя реакторными установками КЛТ-40С, являющийся источником электрической и тепловой энергии мощностью 70 МВт и 50 Гкал/ч соответственно, береговую инфраструктуру, предназначенную для выдачи тепловой и электрической энергии от ПЭБ потребителям. Станция начала работу в декабре 2019 года.
https://ria.ru/20201214/rosatom-1589198164.html
https://ria.ru/20211012/chukotka-1754132730.html
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общество, певек, росэнергоатом, дальний восток, академик ломоносов (плавучая атомная электростанция)
11:43 12.10.2021 (обновлено: 12:21 12.10.2021)
 
Экологи подтвердили безопасность работы плавучей АЭС на Чукотке

Исследования экологов подтвердили безопасность работы плавучей АЭС на Чукотке

© Фото : РосэнергоатомВ городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа и символично зажгла городскую ёлку
В городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа и символично зажгла городскую ёлку - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Фото : Росэнергоатом
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Результаты исследований, выполненных в ходе первой общественной экологической экспедиции на плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС) в чукотском городе Певеке, подтвердили ее безопасность для окружающей среды, сообщила пресс-служба оператора всех российских АЭС концерна "Росэнергоатом".
В числе главных задач, стоящих перед участниками, были сбор и анализ данных о состоянии экологической, радиационной, ядерной безопасности ПАТЭС, а также экспертная оценка и передача всех полученных данных широкой общественности. Экологи провели измерения как на самой плавучей атомной теплоэлектростанции, так в районе ее размещения в Певеке.
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"Результаты измерений показали, что радиационный фон в районе расположения плавучей атомной станции и в Певеке полностью сформирован естественными источниками: природные радионуклиды и космическое излучение. Так, средние значения мощности дозы на промплощадке ПАТЭС и в городе Певеке не превышают 0,12 микрозиверт в час", - отмечается в сообщении.
"В ходе экспедиции на промплощадке ПАТЭС, а также прилегающей территории и в самом городе Певек было выполнено свыше 20 измерений, при этом искусственных радионуклидов на обследуемых площадках обнаружено не было. Таким образом, сделаны выводы о том, что эксплуатация ПАТЭС не вносит никакого негативного вклада в изменение радиоэкологической ситуации в регионе", - сказал руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник Института промышленной экологии Уральского отделения РАН Алексей Екидин, слова которого приведены в сообщении.
В условиях вводимого по инициативе ЕС углеродного регулирования проект ПАТЭС может служить примером внедрения "зеленых" технологий в энергетике, считает член российской экологической партии "Зеленые", биолог Лариса Косюк. "Такие электростанции особенно пригодятся в районах Крайнего севера и Дальнего Востока, где отсутствуют гидрологические ресурсы, а завоз топлива – угля и нефтепродуктов – дорогой", - отметила она.
С момента пуска в эксплуатацию ПАТЭС в мае 2019 года ведется постоянный производственный экологический мониторинг, мониторинг атмосферного воздуха, почвенного покрова, морской воды, донных отложений, водных биологических ресурсов, а также контроль за выбросами в атмосферный воздух, обращением с отходами производства и потребления. Работа ПАТЭС позволила в 2019-2020 годах предотвратить выбросы в атмосферу эквивалента углекислого газа в объеме, превышающем 300 тысяч тонн, отмечает "Росэнергоатом".
ПАТЭС включает в себя плавучий энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" с двумя реакторными установками КЛТ-40С, являющийся источником электрической и тепловой энергии мощностью 70 МВт и 50 Гкал/ч соответственно, береговую инфраструктуру, предназначенную для выдачи тепловой и электрической энергии от ПЭБ потребителям. Станция начала работу в декабре 2019 года.
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ОбществоПевекРосэнергоатомДальний ВостокАкадемик Ломоносов (плавучая атомная электростанция)
 
 
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