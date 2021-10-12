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В Свердловской области введут QR-коды для посещения общественных мест
В Свердловской области введут QR-коды для посещения общественных мест - РИА Новости, 12.10.2021
В Свердловской области введут QR-коды для посещения общественных мест
Власти Свердловской области с 8 ноября вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:18
2021-10-12T18:16
распространение коронавируса
свердловская область
россия
коронавирус covid-19
qr-код
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
евгений куйвашев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт — РИА Новости. Власти Свердловской области с 8 ноября вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.Ранее глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских подписал постановление о проведении обязательной вакцинации в отношении отдельных категорий граждан, в том числе для работников сферы образования и обслуживания, а также для муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления. Губернатор поручил правительству заняться созданием в регионе зон, свободных от COVID-19."С 8 ноября QR-коды заработают в театрах и в филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, ДК, в салонах красоты, в санаториях и на базах отдыха", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.Он отметил, что меру приняли по предложению регионального Роспотребнадзора, соответствующий указ уже подписан.Он отметил, что в настоящее время рассматриваются другие объекты и сферы деятельности для расширения сферы работы QR-кодов.Губернатор также отметил, что с 25 октября QR-коды заработают для чиновников: все сотрудники резиденции, правительства и муниципальных администраций, а также музеев, библиотек, выставочных центров и спортивных объектов должны быть привиты от COVID-19 или иметь документ о перенесенной болезни, иначе они будут отстранены.
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свердловская область, россия, коронавирус covid-19, qr-код, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), евгений куйвашев, дмитрий козловский
15:18 12.10.2021 (обновлено: 18:16 12.10.2021)
 
В Свердловской области введут QR-коды для посещения общественных мест

Власти Свердловской области введут QR-коды для посещения общественных мест с 8 ноября

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы перед посадкой за столик в ресторане BURO TSUM в Москве
Хостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы перед посадкой за столик в ресторане BURO TSUM в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт — РИА Новости. Власти Свердловской области с 8 ноября вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.
Ранее глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских подписал постановление о проведении обязательной вакцинации в отношении отдельных категорий граждан, в том числе для работников сферы образования и обслуживания, а также для муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления. Губернатор поручил правительству заняться созданием в регионе зон, свободных от COVID-19.
"С 8 ноября QR-коды заработают в театрах и в филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, ДК, в салонах красоты, в санаториях и на базах отдыха", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Он отметил, что меру приняли по предложению регионального Роспотребнадзора, соответствующий указ уже подписан.
Он отметил, что в настоящее время рассматриваются другие объекты и сферы деятельности для расширения сферы работы QR-кодов.
Губернатор также отметил, что с 25 октября QR-коды заработают для чиновников: все сотрудники резиденции, правительства и муниципальных администраций, а также музеев, библиотек, выставочных центров и спортивных объектов должны быть привиты от COVID-19 или иметь документ о перенесенной болезни, иначе они будут отстранены.
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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Распространение коронавирусаСвердловская областьРоссияКоронавирус COVID-19QR-кодОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Евгений КуйвашевДмитрий Козловский
 
 
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