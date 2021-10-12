https://ria.ru/20211012/restorany-1754125033.html

Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы

Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы - РИА Новости, 12.10.2021

Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы

Гастрономический гид Michelin впечатлен качеством продуктов в московских ресторанах, сказал в интервью РИА Новости международный директор гида Гвендаль... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T03:15

2021-10-12T03:15

2021-10-12T03:15

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ПАРИЖ, 12 окт - РИА Новости, Людмила Орищенко. Гастрономический гид Michelin впечатлен качеством продуктов в московских ресторанах, сказал в интервью РИА Новости международный директор гида Гвендаль Пулленек.Четырнадцатого октября будет представлен первый гид Michelin по кафе и ресторанам Москвы. Презентация пройдет в концертном зале "Зарядье". Россия станет 33-й страной, где выпускают этот гастрономический путеводитель, а Москва - первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками.Он отметил, что инспекторы гида Michelin следили за гастрономической сценой Москвы в течение нескольких лет."Проект по запуску гида Michelin (в Москве – ред.) начался несколько лет назад. Наши инспекторы всегда на местности, чтобы следить за развитием гастрономических направлений по всему миру, помимо тех стран, где мы уже присутствуем", - пояснил собеседник агентства.Пулленек указал на то, что решение объявить о приходе гида в Москву связано с тем, что "здесь есть гастрономическая сцена, которая продолжает созревать". "Появились молодые шеф-повара, есть кухня разных стилей. И часто кухня имеет иностранное влияние. Есть богатство, есть динамика", - полагает он.Вместе с тем он не стал отвечать на вопрос о сильных и слабых сторонах московских ресторанов. "Я не могу сейчас говорить об об этом, надо выдержать некоторую паузу до 14 октября", - добавил международный директор гида.Пулленек напомнил, что оценка ресторанов проводится в ходе нескольких визитов инспекторов, часто – разных профилей и национальностей, что позволяет принять взвешенное решение.В феврале в интервью РИА Новости Пулленек сообщил, что команда инспекторов гида Michelin состоит из людей 15 национальностей, которые в общей сложности говорят на 25 языках. Инспекторами гида становятся люди с большим опытом работы в ресторанной сфере, например, бывшие повара или сомелье.Также он рассказал о главных критериях оценки ресторанов: в первую очередь, это качество кухни, умение, знания, мастерство шеф-повара и всей его команды. Инспекторы оценивают гармонию вкусов, способность сочетать продукты как в меню, так и в одной тарелке, уникальность шефа и постоянство работы заведения.Гид Michelin выпускается с 1900 года и имеет трехзвездочную систему оценки ресторанов для стран и отдельных городов. Процесс отбора заведений для путеводителя строго конфиденциален. Инспекторы путешествуют анонимно и составляют подробный отчет о каждом. На его основе и происходит рейтингование - в главном офисе в Париже.

https://ria.ru/20211006/restorany-1753297825.html

https://realty.ria.ru/20210930/restorany-1752451388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, рестораны, россия