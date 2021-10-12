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Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы
Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы - РИА Новости, 12.10.2021
Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы
Гастрономический гид Michelin впечатлен качеством продуктов в московских ресторанах, сказал в интервью РИА Новости международный директор гида Гвендаль... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T03:15
2021-10-12T03:15
москва
рестораны
россия
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ПАРИЖ, 12 окт - РИА Новости, Людмила Орищенко. Гастрономический гид Michelin впечатлен качеством продуктов в московских ресторанах, сказал в интервью РИА Новости международный директор гида Гвендаль Пулленек.Четырнадцатого октября будет представлен первый гид Michelin по кафе и ресторанам Москвы. Презентация пройдет в концертном зале "Зарядье". Россия станет 33-й страной, где выпускают этот гастрономический путеводитель, а Москва - первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками.Он отметил, что инспекторы гида Michelin следили за гастрономической сценой Москвы в течение нескольких лет."Проект по запуску гида Michelin (в Москве – ред.) начался несколько лет назад. Наши инспекторы всегда на местности, чтобы следить за развитием гастрономических направлений по всему миру, помимо тех стран, где мы уже присутствуем", - пояснил собеседник агентства.Пулленек указал на то, что решение объявить о приходе гида в Москву связано с тем, что "здесь есть гастрономическая сцена, которая продолжает созревать". "Появились молодые шеф-повара, есть кухня разных стилей. И часто кухня имеет иностранное влияние. Есть богатство, есть динамика", - полагает он.Вместе с тем он не стал отвечать на вопрос о сильных и слабых сторонах московских ресторанов. "Я не могу сейчас говорить об об этом, надо выдержать некоторую паузу до 14 октября", - добавил международный директор гида.Пулленек напомнил, что оценка ресторанов проводится в ходе нескольких визитов инспекторов, часто – разных профилей и национальностей, что позволяет принять взвешенное решение.В феврале в интервью РИА Новости Пулленек сообщил, что команда инспекторов гида Michelin состоит из людей 15 национальностей, которые в общей сложности говорят на 25 языках. Инспекторами гида становятся люди с большим опытом работы в ресторанной сфере, например, бывшие повара или сомелье.Также он рассказал о главных критериях оценки ресторанов: в первую очередь, это качество кухни, умение, знания, мастерство шеф-повара и всей его команды. Инспекторы оценивают гармонию вкусов, способность сочетать продукты как в меню, так и в одной тарелке, уникальность шефа и постоянство работы заведения.Гид Michelin выпускается с 1900 года и имеет трехзвездочную систему оценки ресторанов для стран и отдельных городов. Процесс отбора заведений для путеводителя строго конфиденциален. Инспекторы путешествуют анонимно и составляют подробный отчет о каждом. На его основе и происходит рейтингование - в главном офисе в Париже.
https://ria.ru/20211006/restorany-1753297825.html
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москва, рестораны, россия
03:15 12.10.2021
 
Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы

Гастрономический гид Michelin отметил высокое качество продуктов в московских ресторанах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЭлектронное меню (QR код) на столике летней веранды ресторана "Сахалин" в Москве
Электронное меню (QR код) на столике летней веранды ресторана Сахалин в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ПАРИЖ, 12 окт - РИА Новости, Людмила Орищенко. Гастрономический гид Michelin впечатлен качеством продуктов в московских ресторанах, сказал в интервью РИА Новости международный директор гида Гвендаль Пулленек.
Четырнадцатого октября будет представлен первый гид Michelin по кафе и ресторанам Москвы. Презентация пройдет в концертном зале "Зарядье". Россия станет 33-й страной, где выпускают этот гастрономический путеводитель, а Москва - первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками.
"В России и Москве в частности мы впечатлены качеством продуктов, которые можно найти. Я говорю об овощах, фруктах, а также о мясе и морепродуктах. Россия и Москва в частности стала перекрестком гастрономического влияния и настоящим центром, где можно найти качественные и разнообразные продукты", - сказал Пулленек.
Он отметил, что инспекторы гида Michelin следили за гастрономической сценой Москвы в течение нескольких лет.
"Проект по запуску гида Michelin (в Москве – ред.) начался несколько лет назад. Наши инспекторы всегда на местности, чтобы следить за развитием гастрономических направлений по всему миру, помимо тех стран, где мы уже присутствуем", - пояснил собеседник агентства.
Пулленек указал на то, что решение объявить о приходе гида в Москву связано с тем, что "здесь есть гастрономическая сцена, которая продолжает созревать". "Появились молодые шеф-повара, есть кухня разных стилей. И часто кухня имеет иностранное влияние. Есть богатство, есть динамика", - полагает он.
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Вместе с тем он не стал отвечать на вопрос о сильных и слабых сторонах московских ресторанов. "Я не могу сейчас говорить об об этом, надо выдержать некоторую паузу до 14 октября", - добавил международный директор гида.
Пулленек напомнил, что оценка ресторанов проводится в ходе нескольких визитов инспекторов, часто – разных профилей и национальностей, что позволяет принять взвешенное решение.
В феврале в интервью РИА Новости Пулленек сообщил, что команда инспекторов гида Michelin состоит из людей 15 национальностей, которые в общей сложности говорят на 25 языках. Инспекторами гида становятся люди с большим опытом работы в ресторанной сфере, например, бывшие повара или сомелье.
Также он рассказал о главных критериях оценки ресторанов: в первую очередь, это качество кухни, умение, знания, мастерство шеф-повара и всей его команды. Инспекторы оценивают гармонию вкусов, способность сочетать продукты как в меню, так и в одной тарелке, уникальность шефа и постоянство работы заведения.
Гид Michelin выпускается с 1900 года и имеет трехзвездочную систему оценки ресторанов для стран и отдельных городов. Процесс отбора заведений для путеводителя строго конфиденциален. Инспекторы путешествуют анонимно и составляют подробный отчет о каждом. На его основе и происходит рейтингование - в главном офисе в Париже.
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