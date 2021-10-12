https://ria.ru/20211012/renovatsiya-1754161403.html
Бочкарев: 36 тысяч человек переселят по реновации в Москве в 2021 году
Бочкарев: 36 тысяч человек переселят по реновации в Москве в 2021 году - РИА Новости, 12.10.2021
Бочкарев: 36 тысяч человек переселят по реновации в Москве в 2021 году
В Москве по программе реновации в 2021 году переселят около 36 тысяч человек, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:37
2021-10-12T11:37
2021-10-12T11:37
москва
андрей бочкарев
программа реновации в москве
жилье
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 12 окт - РИА Недвижимость. В Москве по программе реновации в 2021 году переселят около 36 тысяч человек, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В четвертом квартале 2021 года по программе реновации было запланировано начало переселения 9 тысяч жителей из 59 домов в 20 "стартовых" новостроек. За счет приближения сроков передачи под заселение жилых домов, возведенных Фондом реновации, с 2022 года на 2021 год, в четвертом квартале этого года появится возможность организовать переселение не 9, а 15 тысяч участников программы", – рассказал он.С учетом этих планов общее число жителей, начавших переселение по программе реновации в 2021 году, составит примерно 36 тысяч. Всего в 2021 году передано или планируется передать под заселение более 70 новостроек, добавил заммэра.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. К настоящему времени по программе в столице сдано свыше 150 домов.
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москва, андрей бочкарев, программа реновации в москве, жилье, стройкомплекс москвы
МОСКВА, 12 окт - РИА Недвижимость
. В Москве по программе реновации в 2021 году переселят около 36 тысяч человек, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев
.
"В четвертом квартале 2021 года по программе реновации было запланировано начало переселения 9 тысяч жителей из 59 домов в 20 "стартовых" новостроек. За счет приближения сроков передачи под заселение жилых домов, возведенных Фондом реновации, с 2022 года на 2021 год, в четвертом квартале этого года появится возможность организовать переселение не 9, а 15 тысяч участников программы", – рассказал он.
С учетом этих планов общее число жителей, начавших переселение по программе реновации в 2021 году, составит примерно 36 тысяч. Всего в 2021 году передано или планируется передать под заселение более 70 новостроек, добавил заммэра.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. К настоящему времени по программе в столице сдано свыше 150 домов.