https://ria.ru/20211012/renovatsiya-1754161403.html

Бочкарев: 36 тысяч человек переселят по реновации в Москве в 2021 году

Бочкарев: 36 тысяч человек переселят по реновации в Москве в 2021 году - РИА Новости, 12.10.2021

Бочкарев: 36 тысяч человек переселят по реновации в Москве в 2021 году

В Москве по программе реновации в 2021 году переселят около 36 тысяч человек, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T11:37

2021-10-12T11:37

2021-10-12T11:37

москва

андрей бочкарев

программа реновации в москве

жилье

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 12 окт - РИА Недвижимость. В Москве по программе реновации в 2021 году переселят около 36 тысяч человек, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В четвертом квартале 2021 года по программе реновации было запланировано начало переселения 9 тысяч жителей из 59 домов в 20 "стартовых" новостроек. За счет приближения сроков передачи под заселение жилых домов, возведенных Фондом реновации, с 2022 года на 2021 год, в четвертом квартале этого года появится возможность организовать переселение не 9, а 15 тысяч участников программы", – рассказал он.С учетом этих планов общее число жителей, начавших переселение по программе реновации в 2021 году, составит примерно 36 тысяч. Всего в 2021 году передано или планируется передать под заселение более 70 новостроек, добавил заммэра.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. К настоящему времени по программе в столице сдано свыше 150 домов.

https://ria.ru/20211005/nedvizhimost-1753121825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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