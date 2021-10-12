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Вологодская область
https://ria.ru/20211012/remont-1754206998.html
Вологодские депутаты одобрили выделение допсредств на ремонт дорог
Вологодские депутаты одобрили выделение допсредств на ремонт дорог - РИА Новости, 12.10.2021
Вологодские депутаты одобрили выделение допсредств на ремонт дорог
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области одобрили решение градостроительного совета при губернаторе выделить дополнительные средства на ремонт... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:50
2021-10-12T14:50
вологодская область
харовский район
череповецкий район
вытегорский район
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 12 окт - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области одобрили решение градостроительного совета при губернаторе выделить дополнительные средства на ремонт дорог в четырех райнах региона, сообщил спикер регионального парламента Андрей Луценко."Речь идет о сумме в 227 миллионов 800 тысяч рублей. Эти средства направлены на ремонт дорог в четырех районах Вологодской области в рамках решений, принятых на градостроительных советах. Это объекты в Вытегорском, Кадуйском, Харовском и Череповецком районах, - пояснил Луценко.Он уточнил, что Вытегорский район получит 13,5 миллиона рублей на ремонт улицы в поселке Депо и моста через реку Педажрека на автодороге Мегра-Межозерье-Сяргозеро. Кадуйский район получит почти 53 миллиона рублей на ремонт пяти объектов. На ремонт дорог в Харовском районе направлены 35,4 миллиона рублей. На эти средства будут приведены в порядок пять улиц и других объектов дорожной инфраструктуры. Самая большая сумма – 126 миллионов рублей – выделена Череповецкому району.
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харовский район
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харовский район, череповецкий район, вытегорский район, андрей луценко
14:50 12.10.2021
 

Вологодские депутаты одобрили выделение допсредств на ремонт дорог

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛОГДА, 12 окт - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области одобрили решение градостроительного совета при губернаторе выделить дополнительные средства на ремонт дорог в четырех райнах региона, сообщил спикер регионального парламента Андрей Луценко.
"Речь идет о сумме в 227 миллионов 800 тысяч рублей. Эти средства направлены на ремонт дорог в четырех районах Вологодской области в рамках решений, принятых на градостроительных советах. Это объекты в Вытегорском, Кадуйском, Харовском и Череповецком районах, - пояснил Луценко.
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Он уточнил, что Вытегорский район получит 13,5 миллиона рублей на ремонт улицы в поселке Депо и моста через реку Педажрека на автодороге Мегра-Межозерье-Сяргозеро. Кадуйский район получит почти 53 миллиона рублей на ремонт пяти объектов. На ремонт дорог в Харовском районе направлены 35,4 миллиона рублей. На эти средства будут приведены в порядок пять улиц и других объектов дорожной инфраструктуры. Самая большая сумма – 126 миллионов рублей – выделена Череповецкому району.
 
Вологодская областьХаровский районЧереповецкий районВытегорский районАндрей Луценко
 
 
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