https://ria.ru/20211012/remont-1754206998.html

Вологодские депутаты одобрили выделение допсредств на ремонт дорог

Вологодские депутаты одобрили выделение допсредств на ремонт дорог - РИА Новости, 12.10.2021

Вологодские депутаты одобрили выделение допсредств на ремонт дорог

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области одобрили решение градостроительного совета при губернаторе выделить дополнительные средства на ремонт... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T14:50

2021-10-12T14:50

2021-10-12T14:50

вологодская область

харовский район

череповецкий район

вытегорский район

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 12 окт - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области одобрили решение градостроительного совета при губернаторе выделить дополнительные средства на ремонт дорог в четырех райнах региона, сообщил спикер регионального парламента Андрей Луценко."Речь идет о сумме в 227 миллионов 800 тысяч рублей. Эти средства направлены на ремонт дорог в четырех районах Вологодской области в рамках решений, принятых на градостроительных советах. Это объекты в Вытегорском, Кадуйском, Харовском и Череповецком районах, - пояснил Луценко.Он уточнил, что Вытегорский район получит 13,5 миллиона рублей на ремонт улицы в поселке Депо и моста через реку Педажрека на автодороге Мегра-Межозерье-Сяргозеро. Кадуйский район получит почти 53 миллиона рублей на ремонт пяти объектов. На ремонт дорог в Харовском районе направлены 35,4 миллиона рублей. На эти средства будут приведены в порядок пять улиц и других объектов дорожной инфраструктуры. Самая большая сумма – 126 миллионов рублей – выделена Череповецкому району.

https://ria.ru/20211011/kapremont-1753987817.html

харовский район

череповецкий район

вытегорский район

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харовский район, череповецкий район, вытегорский район, андрей луценко