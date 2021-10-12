https://ria.ru/20211012/razvitie-1754231025.html
Мишустин назвал развитие экономического взаимодействия России и США важным
Мишустин назвал развитие экономического взаимодействия России и США важным - РИА Новости, 12.10.2021
Мишустин назвал развитие экономического взаимодействия России и США важным
Правительство России считает важным создавать благоприятные условия для развития российско-американского экономического и инвестиционного взаимодействия, заявил РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:33
2021-10-12T16:33
2021-10-12T16:39
в мире
сша
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752996624_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_0bdb2ef532154ff2eb625a9f64e71505.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Правительство России считает важным создавать благоприятные условия для развития российско-американского экономического и инвестиционного взаимодействия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам заседания Американо-Российского делового совета.Видеоприветствие опубликовано во вторник на сайте кабмина."Правительство России считает важным создавать благоприятные условия для развития российско-американского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Для совместного поиска новых деловых возможностей и запуска перспективных проектов - в интересах развития практического сотрудничества и повышения благосостояния граждан России и США", - сказал Мишустин в видеообращении.
https://ria.ru/20211012/obostrenie-1754187266.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752996624_484:0:3215:2048_1920x0_80_0_0_2994c64befc9df65a3999920ee92e081.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, михаил мишустин, россия
16:33 12.10.2021 (обновлено: 16:39 12.10.2021)
Мишустин назвал развитие экономического взаимодействия России и США важным
Премьер Мишустин назвал развитие экономического взаимодействия России и США важным