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Мишустин назвал развитие экономического взаимодействия России и США важным
Мишустин назвал развитие экономического взаимодействия России и США важным - РИА Новости, 12.10.2021
Мишустин назвал развитие экономического взаимодействия России и США важным
Правительство России считает важным создавать благоприятные условия для развития российско-американского экономического и инвестиционного взаимодействия, заявил РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:33
2021-10-12T16:39
в мире
сша
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Правительство России считает важным создавать благоприятные условия для развития российско-американского экономического и инвестиционного взаимодействия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам заседания Американо-Российского делового совета.Видеоприветствие опубликовано во вторник на сайте кабмина."Правительство России считает важным создавать благоприятные условия для развития российско-американского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Для совместного поиска новых деловых возможностей и запуска перспективных проектов - в интересах развития практического сотрудничества и повышения благосостояния граждан России и США", - сказал Мишустин в видеообращении.
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в мире, сша, михаил мишустин, россия
16:33 12.10.2021 (обновлено: 16:39 12.10.2021)
 
Мишустин назвал развитие экономического взаимодействия России и США важным

Премьер Мишустин назвал развитие экономического взаимодействия России и США важным

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Правительство России считает важным создавать благоприятные условия для развития российско-американского экономического и инвестиционного взаимодействия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам заседания Американо-Российского делового совета.
Видеоприветствие опубликовано во вторник на сайте кабмина.
"Правительство России считает важным создавать благоприятные условия для развития российско-американского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Для совместного поиска новых деловых возможностей и запуска перспективных проектов - в интересах развития практического сотрудничества и повышения благосостояния граждан России и США", - сказал Мишустин в видеообращении.
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В миреСШАМихаил МишустинРоссия
 
 
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