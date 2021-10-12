https://ria.ru/20211012/razvitie-1754231025.html

Мишустин назвал развитие экономического взаимодействия России и США важным

Мишустин назвал развитие экономического взаимодействия России и США важным - РИА Новости, 12.10.2021

Мишустин назвал развитие экономического взаимодействия России и США важным

Правительство России считает важным создавать благоприятные условия для развития российско-американского экономического и инвестиционного взаимодействия, заявил РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:33

2021-10-12T16:33

2021-10-12T16:39

в мире

сша

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Правительство России считает важным создавать благоприятные условия для развития российско-американского экономического и инвестиционного взаимодействия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам заседания Американо-Российского делового совета.Видеоприветствие опубликовано во вторник на сайте кабмина."Правительство России считает важным создавать благоприятные условия для развития российско-американского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Для совместного поиска новых деловых возможностей и запуска перспективных проектов - в интересах развития практического сотрудничества и повышения благосостояния граждан России и США", - сказал Мишустин в видеообращении.

https://ria.ru/20211012/obostrenie-1754187266.html

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2021

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в мире, сша, михаил мишустин, россия