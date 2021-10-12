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https://ria.ru/20211012/razdel-1754280275.html
США как внешний сюзерен будут доить народ: раскрыт план раздела Украины
В Киеве рассказали, как Россия и США "разделят" Украину - РИА Новости, 12.10.2021
США как внешний сюзерен будут доить народ: раскрыт план раздела Украины
Вашингтон признает Украину в сфере российских геополитических интересов, если Москва позволит американцам "грабить" Киев, заявил в эфире канала "Первый... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T20:49
2021-10-12T23:21
в мире
украина
сша
михаил чаплыга
россия
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Вашингтон признает Украину в сфере российских геополитических интересов, если Москва позволит американцам "грабить" Киев, заявил в эфире канала "Первый незалежный" политолог Михаил Чаплыга.По словам эксперта, США не хотят иметь "два фронта" — с Россией и Китаем — и готовы пойти на консенсус с Москвой."С другой стороны, Россия закрывает глаза на то, что США как внешний сюзерен будут доить и обирать украинцев руками этих компрадоров, через тарифы, через отбирание судебной ветви власти, через отбирание ресурсов, недр и так далее", — продолжил он.Политолог добавил, что такое решение Москва и Вашингтон примут, не учитывая мнение Киева. В таком исходе событий он обвинил президента Украины Владимира Зеленского."Зеленский, который мог бы быть суверенным субъектом, не воспользовался этим правом. И вместо этого занялся решением своих проблем и довел Украину до того, что теперь все решается напрямую — без Украины", — подытожил Чаплыга.Украинские политики и эксперты ранее озвучивали различные сценарии раздела страны. Так, политолог Руслан Бортник заявил, что новые волнения и политический кризис на Украине могут стать причиной окончательного краха страны и ее передела близлежащими государствами. Аналогичную позицию высказывал экс-депутат Рады Евгений Мураев. По его словам, Украину могут разделить Россия, Белоруссия, Польша и Румыния. А политолог Андрей Ермолаев заявлял, что благодаря неприватизированным остаткам советского промышленного потенциала страна может быть интересна для транснациональных корпораций.
https://ria.ru/20211011/soyuznichestvo-1753935730.html
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в мире, украина, сша, михаил чаплыга, россия
20:49 12.10.2021 (обновлено: 23:21 12.10.2021)
 
В Киеве рассказали, как Россия и США "разделят" Украину

Киевский политолог Чаплыга рассказал, как Россия и США "разделят" Украину

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Вашингтон признает Украину в сфере российских геополитических интересов, если Москва позволит американцам "грабить" Киев, заявил в эфире канала "Первый незалежный" политолог Михаил Чаплыга.
По словам эксперта, США не хотят иметь "два фронта" — с Россией и Китаем — и готовы пойти на консенсус с Москвой.
"С другой стороны, Россия закрывает глаза на то, что США как внешний сюзерен будут доить и обирать украинцев руками этих компрадоров, через тарифы, через отбирание судебной ветви власти, через отбирание ресурсов, недр и так далее", — продолжил он.
Политолог добавил, что такое решение Москва и Вашингтон примут, не учитывая мнение Киева. В таком исходе событий он обвинил президента Украины Владимира Зеленского.
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"Зеленский, который мог бы быть суверенным субъектом, не воспользовался этим правом. И вместо этого занялся решением своих проблем и довел Украину до того, что теперь все решается напрямую — без Украины", — подытожил Чаплыга.
Украинские политики и эксперты ранее озвучивали различные сценарии раздела страны. Так, политолог Руслан Бортник заявил, что новые волнения и политический кризис на Украине могут стать причиной окончательного краха страны и ее передела близлежащими государствами. Аналогичную позицию высказывал экс-депутат Рады Евгений Мураев. По его словам, Украину могут разделить Россия, Белоруссия, Польша и Румыния. А политолог Андрей Ермолаев заявлял, что благодаря неприватизированным остаткам советского промышленного потенциала страна может быть интересна для транснациональных корпораций.
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