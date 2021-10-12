США как внешний сюзерен будут доить народ: раскрыт план раздела Украины

20:49 12.10.2021 (обновлено: 23:21 12.10.2021)
В Киеве рассказали, как Россия и США "разделят" Украину
Киевский политолог Чаплыга рассказал, как Россия и США "разделят" Украину
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Вашингтон признает Украину в сфере российских геополитических интересов, если Москва позволит американцам "грабить" Киев, заявил в эфире канала "Первый незалежный" политолог Михаил Чаплыга.
"С другой стороны, Россия закрывает глаза на то, что США как внешний сюзерен будут доить и обирать украинцев руками этих компрадоров, через тарифы, через отбирание судебной ветви власти, через отбирание ресурсов, недр и так далее", — продолжил он.
Политолог добавил, что такое решение Москва и Вашингтон примут, не учитывая мнение Киева. В таком исходе событий он обвинил президента Украины Владимира Зеленского.
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"Зеленский, который мог бы быть суверенным субъектом, не воспользовался этим правом. И вместо этого занялся решением своих проблем и довел Украину до того, что теперь все решается напрямую — без Украины", — подытожил Чаплыга.
Украинские политики и эксперты ранее озвучивали различные сценарии раздела страны. Так, политолог Руслан Бортник заявил, что новые волнения и политический кризис на Украине могут стать причиной окончательного краха страны и ее передела близлежащими государствами. Аналогичную позицию высказывал экс-депутат Рады Евгений Мураев. По его словам, Украину могут разделить Россия, Белоруссия, Польша и Румыния. А политолог Андрей Ермолаев заявлял, что благодаря неприватизированным остаткам советского промышленного потенциала страна может быть интересна для транснациональных корпораций.
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