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https://ria.ru/20211012/rakova-1754175429.html
В Кремле высказались о задержании экс-замминистра Раковой
В Кремле высказались о задержании экс-замминистра Раковой - РИА Новости, 12.10.2021
В Кремле высказались о задержании экс-замминистра Раковой
В Кремле знают о задержании экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, не имеют возможности вмешиваться в следственные действия, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:38
2021-10-12T12:46
марина ракова
происшествия
москва
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Кремле знают о задержании экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, не имеют возможности вмешиваться в следственные действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Он добавил, что в Кремле также видели сообщения в СМИ о задержании ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева. Ранее в "Шанинке" заявляли РИА Новости, что сотрудничают с МВД по расследованию дела Раковой, в вузе идут проверки.Ракова ранее стала фигуранткой дела о хищении более 50 миллионов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничестве в особо крупном размере). Она обвиняется по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование". Тверской суд Москвы арестовал ее до 6 декабря."Шанинка" является негосударственным российско-британским вузом, ее главный партнер - Манчестерский университет.
https://ria.ru/20211008/rakova-1753771345.html
https://ria.ru/20211012/shaninka-1754162797.html
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марина ракова, происшествия, москва, дмитрий песков, россия
12:38 12.10.2021 (обновлено: 12:46 12.10.2021)
 
В Кремле высказались о задержании экс-замминистра Раковой

Песков: в Кремле знают о задержании Раковой и не могут вмешиваться в следственные действия

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМарина Ракова
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Кремле знают о задержании экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, не имеют возможности вмешиваться в следственные действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Мы знаем, что она задержана, мы знаем, что выполняются другие следственные действия, ну, разумеется, не имеем никакого намерения <...> и возможности вмешиваться в эти следственные действия", - сказал Песков журналистам.
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 23:20
В ОНК заявили, что Ракова пробыла в камере ИВС с ранее судимой
Он добавил, что в Кремле также видели сообщения в СМИ о задержании ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева. Ранее в "Шанинке" заявляли РИА Новости, что сотрудничают с МВД по расследованию дела Раковой, в вузе идут проверки.
Ракова ранее стала фигуранткой дела о хищении более 50 миллионов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничестве в особо крупном размере). Она обвиняется по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование". Тверской суд Москвы арестовал ее до 6 декабря.
"Шанинка" является негосударственным российско-британским вузом, ее главный партнер - Манчестерский университет.
Здание МВШСЭН - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 11:42
В "Шанинке" прокомментировали сообщения о задержании ректора
 
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