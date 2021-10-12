https://ria.ru/20211012/rakova-1754175429.html

В Кремле высказались о задержании экс-замминистра Раковой

В Кремле высказались о задержании экс-замминистра Раковой - РИА Новости, 12.10.2021

В Кремле высказались о задержании экс-замминистра Раковой

В Кремле знают о задержании экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, не имеют возможности вмешиваться в следственные действия, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:38

2021-10-12T12:38

2021-10-12T12:46

марина ракова

происшествия

москва

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Кремле знают о задержании экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, не имеют возможности вмешиваться в следственные действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Он добавил, что в Кремле также видели сообщения в СМИ о задержании ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева. Ранее в "Шанинке" заявляли РИА Новости, что сотрудничают с МВД по расследованию дела Раковой, в вузе идут проверки.Ракова ранее стала фигуранткой дела о хищении более 50 миллионов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничестве в особо крупном размере). Она обвиняется по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование". Тверской суд Москвы арестовал ее до 6 декабря."Шанинка" является негосударственным российско-британским вузом, ее главный партнер - Манчестерский университет.

https://ria.ru/20211008/rakova-1753771345.html

https://ria.ru/20211012/shaninka-1754162797.html

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марина ракова, происшествия, москва, дмитрий песков, россия