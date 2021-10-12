12:38 12.10.2021 (обновлено: 12:46 12.10.2021)
В Кремле высказались о задержании экс-замминистра Раковой
Песков: в Кремле знают о задержании Раковой и не могут вмешиваться в следственные действия
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Кремле знают о задержании экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, не имеют возможности вмешиваться в следственные действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Мы знаем, что она задержана, мы знаем, что выполняются другие следственные действия, ну, разумеется, не имеем никакого намерения <...> и возможности вмешиваться в эти следственные действия", - сказал Песков журналистам.
8 октября, 23:20В ОНК заявили, что Ракова пробыла в камере ИВС с ранее судимой
Он добавил, что в Кремле также видели сообщения в СМИ о задержании ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева. Ранее в "Шанинке" заявляли РИА Новости, что сотрудничают с МВД по расследованию дела Раковой, в вузе идут проверки.
Ракова ранее стала фигуранткой дела о хищении более 50 миллионов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничестве в особо крупном размере). Она обвиняется по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование". Тверской суд Москвы арестовал ее до 6 декабря.
"Шанинка" является негосударственным российско-британским вузом, ее главный партнер - Манчестерский университет.