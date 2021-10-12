https://ria.ru/20211012/rak-1754241623.html
Пять симптомов могут указывать на рак груди
Названы пять ранних симптомов рака груди - РИА Новости, 12.10.2021
Пять симптомов могут указывать на рак груди
Эксперты британского благотворительного фонда по борьбе с раком груди Walk The Walk перечислили пять ранних и распространенных симптомов этой болезни, пишет... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T17:19
2021-10-12T17:19
2021-10-12T17:26
здоровье - общество
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148578/38/1485783842_0:540:5760:3780_1920x0_80_0_0_1f79855ed2f3aa6d5f0cbe7c4986cdc8.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Эксперты британского благотворительного фонда по борьбе с раком груди Walk The Walk перечислили пять ранних и распространенных симптомов этой болезни, пишет Express.Одним из первых и самых распространенных признаков недуга названа сыпь вокруг соска. Второй симптом растущей опухоли — впалый сосок. Также о болезни может сигнализировать изменение его положения или формы."Ключевое слово здесь — "изменения", так как у некоторых женщин соски втянуты. Это должно вас насторожить, если это новое явление для вас", — отмечается в материале.Также о раке груди могут говорить выделения из сосков, а также изменения цвета кожи вокруг них."Чем раньше выявляется рак груди, тем выше шанс излечиться", — подчеркнули в фонде.Помимо прочего, о раке могут свидетельствовать изменения размера молочных желез, появление асимметрии, сморщивание или появление ямочек на коде, уплотнения в груди или подмышках, а также постоянная боль.Врачи порекомендовали женщинам проводить самодиагностику раз в месяц.
https://ria.ru/20210831/rak-1748081928.html
https://rsport.ria.ru/20210606/pot-1735576429.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148578/38/1485783842_0:0:5760:4320_1920x0_80_0_0_353d6e23ce0ea0529812910a896ed1dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, здоровье
17:19 12.10.2021 (обновлено: 17:26 12.10.2021)
Названы пять ранних симптомов рака груди
Эксперты фонда Walk The Walk назвали пять ранних симптомов рака груди
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Эксперты британского благотворительного фонда по борьбе с раком груди Walk The Walk перечислили пять ранних и распространенных симптомов этой болезни, пишет Express
.
Одним из первых и самых распространенных признаков недуга названа сыпь вокруг соска. Второй симптом растущей опухоли — впалый сосок. Также о болезни может сигнализировать изменение его положения или формы.
"Ключевое слово здесь — "изменения", так как у некоторых женщин соски втянуты. Это должно вас насторожить, если это новое явление для вас", — отмечается в материале.
Также о раке груди могут говорить выделения из сосков, а также изменения цвета кожи вокруг них.
"Чем раньше выявляется рак груди, тем выше шанс излечиться", — подчеркнули в фонде.
Помимо прочего, о раке могут свидетельствовать изменения размера молочных желез, появление асимметрии, сморщивание или появление ямочек на коде, уплотнения в груди или подмышках, а также постоянная боль.
Врачи порекомендовали женщинам проводить самодиагностику раз в месяц.