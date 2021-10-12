https://ria.ru/20211012/rak-1754241623.html

Пять симптомов могут указывать на рак груди

Названы пять ранних симптомов рака груди - РИА Новости, 12.10.2021

Пять симптомов могут указывать на рак груди

Эксперты британского благотворительного фонда по борьбе с раком груди Walk The Walk перечислили пять ранних и распространенных симптомов этой болезни, пишет... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T17:19

2021-10-12T17:19

2021-10-12T17:26

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Эксперты британского благотворительного фонда по борьбе с раком груди Walk The Walk перечислили пять ранних и распространенных симптомов этой болезни, пишет Express.Одним из первых и самых распространенных признаков недуга названа сыпь вокруг соска. Второй симптом растущей опухоли — впалый сосок. Также о болезни может сигнализировать изменение его положения или формы."Ключевое слово здесь — "изменения", так как у некоторых женщин соски втянуты. Это должно вас насторожить, если это новое явление для вас", — отмечается в материале.Также о раке груди могут говорить выделения из сосков, а также изменения цвета кожи вокруг них."Чем раньше выявляется рак груди, тем выше шанс излечиться", — подчеркнули в фонде.Помимо прочего, о раке могут свидетельствовать изменения размера молочных желез, появление асимметрии, сморщивание или появление ямочек на коде, уплотнения в груди или подмышках, а также постоянная боль.Врачи порекомендовали женщинам проводить самодиагностику раз в месяц.

https://ria.ru/20210831/rak-1748081928.html

https://rsport.ria.ru/20210606/pot-1735576429.html

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