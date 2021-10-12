https://ria.ru/20211012/rabota-1754128872.html
Опрос показал, на что отвлекаются россияне в течение рабочего дня
Опрос показал, на что отвлекаются россияне в течение рабочего дня - РИА Новости, 12.10.2021
Опрос показал, на что отвлекаются россияне в течение рабочего дня
Россиянам зачастую приходилось совмещать личные дела и рабочие обязанности в пандемию, когда многим сотрудникам пришлось уйти на удаленку, и теперь, когда... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T07:09
2021-10-12T07:09
2021-10-12T07:09
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россиянам зачастую приходилось совмещать личные дела и рабочие обязанности в пандемию, когда многим сотрудникам пришлось уйти на удаленку, и теперь, когда многие вернулись обратно в офисы, почти половина россиян успевает заниматься там своими делами, говорится в отчете исследовательского центра сервиса Зарплата.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Там добавляется, что основные причины, по которым сотрудники отвлекаются от работы – проблемы с детьми или родственниками, мессенджеры, разговоры с коллегами, затяжные обеды, телефонные звонки, курение, поиск другой работы.Согласно опросу, большинство респондентов (36%) тратят на решение личных проблем в рабочее время от 30 минут до часа, у 27% на это уходит более часа в день, и у 9% опрошенных – более 2 часов.При этом 7% опрошенных признались, что у них возникали проблемы из-за нерационального использования рабочего времени – выговор или штраф.
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общество, россия
Опрос показал, на что отвлекаются россияне в течение рабочего дня
В Зарплате.ру рассказали, что 48 процентов россиян занимаются личными делами на работе
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россиянам зачастую приходилось совмещать личные дела и рабочие обязанности в пандемию, когда многим сотрудникам пришлось уйти на удаленку, и теперь, когда многие вернулись обратно в офисы, почти половина россиян успевает заниматься там своими делами, говорится в отчете исследовательского центра сервиса Зарплата.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"По данным онлайн-опроса, который был проведен Зарплатой.ру с 1 по 10 октября во всех регионах страны (2103 респондента) среди работающих клиентов сервиса и hr-менеджеров компаний, 48% россиян успевают заниматься личными делами в течение рабочего дня. При этом женщины отвлекаются чаще мужчин – 63% против 37%", - говорится в отчете.
Там добавляется, что основные причины, по которым сотрудники отвлекаются от работы – проблемы с детьми или родственниками, мессенджеры, разговоры с коллегами, затяжные обеды, телефонные звонки, курение, поиск другой работы.
Согласно опросу, большинство респондентов (36%) тратят на решение личных проблем в рабочее время от 30 минут до часа, у 27% на это уходит более часа в день, и у 9% опрошенных – более 2 часов.
При этом 7% опрошенных признались, что у них возникали проблемы из-за нерационального использования рабочего времени – выговор или штраф.