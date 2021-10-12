https://ria.ru/20211012/qr-kod-1754171898.html

В Карелии введут QR-коды для посещения кафе и музеев

В Карелии введут QR-коды для посещения кафе и музеев - РИА Новости, 12.10.2021

В Карелии введут QR-коды для посещения кафе и музеев

Систему QR-кодов на посещение кафе, музеев, кинотеатров, фитнес-центров вводят в Карелии с 15 октября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, также можно РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:26

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Систему QR-кодов на посещение кафе, музеев, кинотеатров, фитнес-центров вводят в Карелии с 15 октября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, также можно предъявлять отрицательный ПЦР-тест, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.По его словам, в Карелии отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Если в середине сентября в Карелии было около 150 новых случаев ежедневно, то с начала октября – 250-260 человек."Поэтому оперштаб принял решение ввести дополнительные меры в республике. Так, с 15 октября в Карелии начинает действовать система QR-кодов. Это значит, что при посещении любых общественных мест и массовых мероприятий необходимо предъявлять электронный сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании или же отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за три дня. То есть, в кафе, музей, кинотеатр, фитнес-центр или бассейн – только с одним из этих документов", - написал глава Карелии на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Также QR-код должны будут предоставлять гости республики при заселении в гостиницы.Как сообщил Парфенчиков, при предъявлении электронного сертификата о вакцинации либо справки о перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста разрешенное количество участников массовых мероприятий - 50 человек и более в помещениях, 100 и более – на открытом воздухе. Однако до 25 октября приостановлено проведение массовых мероприятий в Медвежьегорском, Лоухском, Муезерском, Калевальском районах и в Костомукше.До 25 октября в Карелии приостанавливается посещение стационаров социального обслуживания. Подростки в возрасте до 14 лет включительно могут находиться в торговых центрах только в сопровождении взрослых."За медицинской помощью жители Карелии по-прежнему могут обращаться в свои поликлиники, ФАПы и больницы, тут никаких дополнительных ограничений. Но с 1 ноября при этом нужно будет предоставить цифровой сертификат. Вместо кода также подойдет документ о прохождении вакцинации, справка о перенесенном за последние шесть месяцев заболевании либо отрицательный ПЦР-тест", - написал Парфенчиков.Он также сообщил, что с 15 октября кафе и рестораны, где нет паспорта коллективного иммунитета, могут работать с 6 утра до часу ночи. Исключение составят объекты дорожного сервиса на трассах, вокзалах, в аэропорту, столовых предприятий. "Чтобы получить паспорт коллективного иммунитета, теперь необходимо, чтобы было привито не 60% сотрудников, а 80" , - отметил глава Карелии.

https://ria.ru/20211011/qr-kody-1754103955.html

https://ria.ru/20211011/primore-1753946128.html

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