https://ria.ru/20211012/putin-1754248030.html

Путин назначил Серышева полпредом в Сибирском федеральном округе

Путин назначил Серышева полпредом в Сибирском федеральном округе - РИА Новости, 12.10.2021

Путин назначил Серышева полпредом в Сибирском федеральном округе

Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Серышева полпредом в Сибирском федеральном округе, соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T17:46

2021-10-12T17:46

2021-10-12T19:12

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Серышева полпредом в Сибирском федеральном округе, соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля.Ранее он занимал пост помощника президента."В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в документе.Помощником президента Серышев стал в 2018 году, до этого он был заместителем руководителя Федеральной таможенной службы. Как пишут СМИ, он курировал кадровые вопросы в силовом блоке.Должность полпреда в Сибирском федеральном округе оставалась вакантной около полугода — с момента назначения Сергея Меняйло врио главы Северной Осетии.

https://ria.ru/20211012/mironov-1754248909.html

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политика, владимир путин, россия