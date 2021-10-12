https://ria.ru/20211012/putin-1754224156.html

Россияне ждут от власти напряженной работы, заявил Путин

Россияне ждут от власти напряженной работы, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2021

Россияне ждут от власти напряженной работы, заявил Путин

Доверие, которое россияне оказали избранным депутатам Госдумы нового созыва, связано с надеждой граждан на качественную работу всех уровней власти, заявил... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:04

2021-10-12T16:04

2021-10-12T16:04

политика

владимир путин

госдума рф

кпрф

лдпр

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Доверие, которое россияне оказали избранным депутатам Госдумы нового созыва, связано с надеждой граждан на качественную работу всех уровней власти, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с парламентариями во вторник."У нас есть с вами хороший повод поблагодарить граждан России, поблагодарить за активность в ходе избирательной кампании, за их активную жизненную позицию. Сказать им спасибо за доверие, которое они оказывают власти, оказывают своим кандидатам в депутаты Госдумы. Это доверие безусловно связано с надеждой на то, что все уровни власти будут работать ответственно, напряженно. Будут делать все, что от нас зависит, чтобы решать задачи, которые стоят перед страной, и чтобы люди чувствовали уверенность в том, что происходит в стране", - сказал Путин.Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. По их итогам "Единая Россия" сохранила конституционное большинство. Также парламентские фракции в ГД сформировали КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди". Во вторник депутаты провели первое пленарное заседание.

https://ria.ru/20211012/putin-1754218956.html

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политика, владимир путин, госдума рф, кпрф, лдпр, россия