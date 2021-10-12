https://ria.ru/20211012/putin-1754218956.html

Путин поставил задачи перед новой Госдумой

Путин поставил задачи перед новой Госдумой - РИА Новости, 12.10.2021

Путин поставил задачи перед новой Госдумой

Владимир Путин дал поручения Госдуме восьмого созыва. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:37

2021-10-12T15:37

2021-10-12T17:31

политика

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Владимир Путин дал поручения Госдуме восьмого созыва.Обращаясь к депутатам, он заявил, что у страны много разных вызовов, но главный враг — это низкие доходы россиян, создающие "угрозу стабильного развития для демографического будущего"."Конечно, базовая задача — это повышение доходов граждан, создание рабочих мест во всех регионах страны. Дальнейший рост экономики, изменение ее структуры, поддержка высокотехнологичных отраслей", — указал президент.Он назвал три основных приоритета в проекте федерального бюджета, который должна утвердить Госдума. Это социальная политика (на нее предполагается выделить 41,5 триллиона рублей), экономическое развитие (15,1 триллиона рублей) и здравоохранение (10,9 триллиона рублей).Путин поручил в течение месяца разработать дополнительные меры поддержки жителей страны в условиях повышенной инфляции. Ранее Минэкономразвития изменило инфляционный прогноз на 2021 год с 5,8 до 7,4 процента.Президент предложил с 2022-го перейти на индексацию маткапитала и других социальных выплат не по прогнозной, а по фактической инфляции. Как заявил глава государства, в бюджете достаточно средств для реализации этих целей.По его словам, работа идет поэтапно, каждый шаг обеспечен возможностями безусловного финансирования. Глава государства попросил действовать так и дальше, в том числе по другим вопросам.Путин также призвал снять барьеры для малого бизнеса, чтобы повысить благосостояние семей.Говоря о ситуации с COVID-19, президент отметил важность просветительской работы в рамках кампании по вакцинации. Он попросил парламентариев принять в ней активное участие: выступать в средствах массовой информации, "настойчиво и терпеливо работать с людьми, разъяснять им все преимущества"."Во многих регионах сейчас идет рост заражений. В сложных условиях работают медицинские работники. Спасти людей от инфицирования, от тяжелого течения болезни способна вакцинация. Мы с вами это хорошо знаем. Необходимо наращивать ее темпы", — подчеркнул он.Обращаясь к депутатам, Путин подчеркнул, что важно соблюдать парламентские традиции и ежедневно подтверждать кредит доверия своей работой. "Преемственность, безусловно, должна быть. Эти традиции, как известно, хранятся не в кабинетах, не в залах заседаний, а людьми, которые создавали и приумножали эти традиции", — указал глава государства.Разногласий в подходах не избежать — в Госдуме должны звучать разные мнения и приниматься сбалансированные решения, считает Путин. При этом инициативы депутатов должны соответствовать национальным целям развития и быть востребованными у "страны, общества и граждан"."Пример такого подхода в ходе предварительной работы "Единая Россия" показала, у которой более двух третей мандатов, как известно. Она могла бы претендовать на руководство большинством комитетов, однако <...> предоставила возможность другим фракциям возглавить почти половину комитетов", — напомнил лидер.Выборы в Госдуму состоялись с 17 по 19 сентября. Голосование проходило по партийным спискам и одномандатным округам. "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13, "Гражданская платформа", "Родина", Партия роста — по одному, самовыдвиженцы — пять.

https://ria.ru/20211012/gosduma-1754168081.html

https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html

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Путин: "Главный наш враг – это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей" Владимир Путин в своем обращении к депутатам Госдумы нового созыва назвал низкие доходы россиян главной проблемой страны. "У нашей страны, а значит, у всех нас, много общих сложных вызовов, и повторю главный наш враг – это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей", – отметил он. 2021-10-12T15:37 true PT0M33S

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политика, владимир путин, госдума рф