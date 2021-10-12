https://ria.ru/20211012/putin-1754216686.html

Путин поручил разработать допмеры поддержки граждан

Путин поручил разработать допмеры поддержки граждан - РИА Новости, 12.10.2021

Путин поручил разработать допмеры поддержки граждан

Дополнительные меры социальной поддержки граждан в условиях повышенной инфляции в течение месяца поручил разработать правительству РФ президент Владимир Путин,... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:27

2021-10-12T15:27

2021-10-12T15:49

общество

владимир путин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Дополнительные меры социальной поддержки граждан в условиях повышенной инфляции в течение месяца поручил разработать правительству РФ президент Владимир Путин, об этом он сообщил в обращении к депутатам Госдумы VIII созыва."В этом году мы осуществили единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники. Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки наших граждан. В условиях повышенной инфляции это востребовано. Рассмотрим такие предложения у меня на совещании в ближайшее время", - сказал Путин в обращении к депутатам.

https://ria.ru/20211012/putin-1754218956.html

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2021

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общество, владимир путин, госдума рф, россия