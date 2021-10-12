https://ria.ru/20211012/putin-1754216686.html
Путин поручил разработать допмеры поддержки граждан
Путин поручил разработать допмеры поддержки граждан - РИА Новости, 12.10.2021
Путин поручил разработать допмеры поддержки граждан
Дополнительные меры социальной поддержки граждан в условиях повышенной инфляции в течение месяца поручил разработать правительству РФ президент Владимир Путин,... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:27
2021-10-12T15:27
2021-10-12T15:49
общество
владимир путин
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753213758_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_0f78c16fb272c3fbc6080f675580b932.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Дополнительные меры социальной поддержки граждан в условиях повышенной инфляции в течение месяца поручил разработать правительству РФ президент Владимир Путин, об этом он сообщил в обращении к депутатам Госдумы VIII созыва."В этом году мы осуществили единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники. Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки наших граждан. В условиях повышенной инфляции это востребовано. Рассмотрим такие предложения у меня на совещании в ближайшее время", - сказал Путин в обращении к депутатам.
https://ria.ru/20211012/putin-1754218956.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753213758_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_f379fa5407f1d70fd2f14df6d266a5b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, госдума рф, россия
15:27 12.10.2021 (обновлено: 15:49 12.10.2021)
Путин поручил разработать допмеры поддержки граждан
Путин поручил разработать допмеры поддержки граждан в условиях повышенной инфляции