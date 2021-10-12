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Политическая система России развивается, заявил Путин
Политическая система России развивается, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2021
Политическая система России развивается, заявил Путин
Появление новых депутатов и фракции "Новых людей" в восьмом созыве Госдумы доказывает, что политическая система в РФ развивается и отвечает на запросы общества, РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:19
2021-10-12T15:37
политика
госдума рф
россия
владимир путин
кпрф
лдпр
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Появление новых депутатов и фракции "Новых людей" в восьмом созыве Госдумы доказывает, что политическая система в РФ развивается и отвечает на запросы общества, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с парламентариями в Кремле во вторник.Во время выступления глава государства напомнил, что 218 из 450 избранных депутатов будут впервые работать в Госдуме. Также в парламенте сформирована фракция партии "Новые люди", которая впервые прошла в ГД."Все это доказывает, что политическая система России развивается, отвечает на меняющиеся запросы общества, дает возможность деятельным, целеустремленным гражданам стать политиками федерального уровня", - подчеркнул президент РФ.Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. По их итогам "Единая Россия" сохранила конституционное большинство. Также парламентские фракции в ГД сформировали КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди". Во вторник депутаты провели первое пленарное заседание.
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политика, госдума рф, россия, владимир путин, кпрф, лдпр
15:19 12.10.2021 (обновлено: 15:37 12.10.2021)
 
Политическая система России развивается, заявил Путин

Путин на встрече с Госдумой нового созыва заявил о развитии политической система в России

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Появление новых депутатов и фракции "Новых людей" в восьмом созыве Госдумы доказывает, что политическая система в РФ развивается и отвечает на запросы общества, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с парламентариями в Кремле во вторник.
Во время выступления глава государства напомнил, что 218 из 450 избранных депутатов будут впервые работать в Госдуме. Также в парламенте сформирована фракция партии "Новые люди", которая впервые прошла в ГД.
"Все это доказывает, что политическая система России развивается, отвечает на меняющиеся запросы общества, дает возможность деятельным, целеустремленным гражданам стать политиками федерального уровня", - подчеркнул президент РФ.
Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. По их итогам "Единая Россия" сохранила конституционное большинство. Также парламентские фракции в ГД сформировали КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди". Во вторник депутаты провели первое пленарное заседание.
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