https://ria.ru/20211012/putin-1754214337.html

Политическая система России развивается, заявил Путин

Политическая система России развивается, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2021

Политическая система России развивается, заявил Путин

Появление новых депутатов и фракции "Новых людей" в восьмом созыве Госдумы доказывает, что политическая система в РФ развивается и отвечает на запросы общества, РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:19

2021-10-12T15:19

2021-10-12T15:37

политика

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россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Появление новых депутатов и фракции "Новых людей" в восьмом созыве Госдумы доказывает, что политическая система в РФ развивается и отвечает на запросы общества, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с парламентариями в Кремле во вторник.Во время выступления глава государства напомнил, что 218 из 450 избранных депутатов будут впервые работать в Госдуме. Также в парламенте сформирована фракция партии "Новые люди", которая впервые прошла в ГД."Все это доказывает, что политическая система России развивается, отвечает на меняющиеся запросы общества, дает возможность деятельным, целеустремленным гражданам стать политиками федерального уровня", - подчеркнул президент РФ.Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. По их итогам "Единая Россия" сохранила конституционное большинство. Также парламентские фракции в ГД сформировали КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди". Во вторник депутаты провели первое пленарное заседание.

https://ria.ru/20211012/deputaty-1754217457.html

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политика, госдума рф, россия, владимир путин, кпрф, лдпр