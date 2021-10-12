https://ria.ru/20211012/putin-1754210327.html

Путин проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ

Путин проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ - РИА Новости, 12.10.2021

Путин проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ

Президент России Владимир Путин проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:05

2021-10-12T15:05

2021-10-12T15:16

безопасность

владимир путин

снг

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России проведет в формате видеоконференции встречу с главами спецслужб стран СНГ, которые прибудут в Москву для участия в XVII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников Содружества", - говорится в сообщении.Добавляется, что на встрече будут присутствовать директор СВР России Сергей Нарышкин и главы делегаций из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.Отмечается, что в тот же день Путин выступит на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя", тема дискуссии - "Мировая энергетика: трансформация для развития". Подчеркивается, что в форуме примут участие руководители и представители крупнейших международных энергетических компаний и организаций, ведущие мировые эксперты, в рамках официальной программы состоятся около 30 деловых мероприятий.

https://ria.ru/20211012/peregovory-1754177998.html

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безопасность, владимир путин, снг