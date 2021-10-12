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После пожара в историческом центре Петербурга завели уголовное дело
После пожара в историческом центре Петербурга завели уголовное дело - РИА Новости, 12.10.2021
После пожара в историческом центре Петербурга завели уголовное дело
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в связи с пожаром в жилом доме на набережной реки Карповки, ущерб от которого составил более 8... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:42
2021-10-12T12:42
2021-10-12T12:43
происшествия
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жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в связи с пожаром в жилом доме на набережной реки Карповки, ущерб от которого составил более 8 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга."По результатам прокурорской проверки рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.Установлено, что дом N30 на набережной реки Карповки является объектом культурного наследия – "Дом К.Г. Чубакова", 1911 – 1912 гг.".По информации прокуратуры, в феврале 2020 года между некоммерческой организацией "Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" и обществом с ограниченной ответственностью "Мастер Руф" заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества жильцов многоквартирного дома."Вместе с тем при производстве указанных работ подрядчиком были допущены нарушения установленных правил, что привело к возгоранию кровли дома, в результате чего причинен ущерб на сумму свыше 8,8 миллиона рублей", - отмечают в прокуратуре.Ранее более 20 квартир пострадали от пожара в выходные дни в жилом доме на набережной реки Карповки в Петербурге. Пожар произошел по адресу: дом 30/15. В 6-этажном жилом доме загорелась мансарда на площади 600 квадратных метров, затем площадь пожара возросла до 800 квадратных метров. Были эвакуированы 100 человек.
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происшествия, санкт-петербург, прокуратура г. санкт-петербурга, жилье, россия
12:42 12.10.2021 (обновлено: 12:43 12.10.2021)
После пожара в историческом центре Петербурга завели уголовное дело
Прокуратура возбудила уголовное дело после пожара в жилом доме в центре Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в связи с пожаром в жилом доме на набережной реки Карповки, ущерб от которого составил более 8 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга
.
"По результатам прокурорской проверки рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ
(нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
Установлено, что дом N30 на набережной реки Карповки является объектом культурного наследия – "Дом К.Г. Чубакова", 1911 – 1912 гг.".
По информации прокуратуры, в феврале 2020 года между некоммерческой организацией "Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" и обществом с ограниченной ответственностью "Мастер Руф" заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества жильцов многоквартирного дома.
"Вместе с тем при производстве указанных работ подрядчиком были допущены нарушения установленных правил, что привело к возгоранию кровли дома, в результате чего причинен ущерб на сумму свыше 8,8 миллиона рублей", - отмечают в прокуратуре.
Ранее более 20 квартир пострадали от пожара в выходные дни в жилом доме на набережной реки Карповки в Петербурге. Пожар произошел по адресу: дом 30/15. В 6-этажном жилом доме загорелась мансарда на площади 600 квадратных метров, затем площадь пожара возросла до 800 квадратных метров. Были эвакуированы 100 человек.