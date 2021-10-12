https://ria.ru/20211012/posolstva-1754289911.html
Госдеп заявил о договоренности с Россией о переговорах по посольствам
Госдеп заявил о договоренности с Россией о переговорах по посольствам - РИА Новости, 12.10.2021
Госдеп заявил о договоренности с Россией о переговорах по посольствам
США и Россия договорились провести еще один раунд консультаций на тему комплектования своих дипломатических миссий, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T22:05
2021-10-12T22:05
2021-10-12T23:03
в мире
сша
россия
государственный департамент сша
москва
виктория нуланд
нед прайс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753739219_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_ce263055ea872abdf9110e82fbe1bce4.jpg
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. США и Россия договорились провести еще один раунд консультаций на тему комплектования своих дипломатических миссий, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс."Мы согласились на еще один раунд консультаций и надеемся, что продолжение диалога может привести нас к решению вопроса, и наша миссия в Москве сможет вернуться к нормальной деятельности", - сказал Прайс журналистам.Он предположил, что консультации пройдут на уровне ниже заместителей внешнеполитических ведомств двух стран. Тема функционирования дипломатов стала основной в повестке визита в Москву заместителя госсекретаря Виктории Нуланд. Ее встречи были "открыты и полезны", сказал Прайс.Прайс также заявил, что США тверды в своих подходах к проблеме комплектования посольств, требуя от России соблюдения принципов паритетной численности и визовой взаимности, сказал пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс."Мы ждем паритета по численности персонала и визовой взаимности. Российская сторона должна проявить гибкость, если мы хотим добиться справедливого соглашения", - сообщил Прайс.
https://ria.ru/20211012/ogranicheniya-1754235137.html
https://ria.ru/20211012/kanaly-1754291587.html
сша
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753739219_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_13efc89b6fe6efd9c2146b3312f4c5d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, государственный департамент сша, москва, виктория нуланд, нед прайс
22:05 12.10.2021 (обновлено: 23:03 12.10.2021)
Госдеп заявил о договоренности с Россией о переговорах по посольствам
В Госдепе ожидают новых переговоров с Россией о комплектовании дипломатических миссий