https://ria.ru/20211012/posolstva-1754289911.html

Госдеп заявил о договоренности с Россией о переговорах по посольствам

Госдеп заявил о договоренности с Россией о переговорах по посольствам - РИА Новости, 12.10.2021

Госдеп заявил о договоренности с Россией о переговорах по посольствам

США и Россия договорились провести еще один раунд консультаций на тему комплектования своих дипломатических миссий, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T22:05

2021-10-12T22:05

2021-10-12T23:03

в мире

сша

россия

государственный департамент сша

москва

виктория нуланд

нед прайс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753739219_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_ce263055ea872abdf9110e82fbe1bce4.jpg

ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. США и Россия договорились провести еще один раунд консультаций на тему комплектования своих дипломатических миссий, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс."Мы согласились на еще один раунд консультаций и надеемся, что продолжение диалога может привести нас к решению вопроса, и наша миссия в Москве сможет вернуться к нормальной деятельности", - сказал Прайс журналистам.Он предположил, что консультации пройдут на уровне ниже заместителей внешнеполитических ведомств двух стран. Тема функционирования дипломатов стала основной в повестке визита в Москву заместителя госсекретаря Виктории Нуланд. Ее встречи были "открыты и полезны", сказал Прайс.Прайс также заявил, что США тверды в своих подходах к проблеме комплектования посольств, требуя от России соблюдения принципов паритетной численности и визовой взаимности, сказал пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс."Мы ждем паритета по численности персонала и визовой взаимности. Российская сторона должна проявить гибкость, если мы хотим добиться справедливого соглашения", - сообщил Прайс.

https://ria.ru/20211012/ogranicheniya-1754235137.html

https://ria.ru/20211012/kanaly-1754291587.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, россия, государственный департамент сша, москва, виктория нуланд, нед прайс