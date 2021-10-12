Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211012/posolstva-1754289911.html
Госдеп заявил о договоренности с Россией о переговорах по посольствам
Госдеп заявил о договоренности с Россией о переговорах по посольствам - РИА Новости, 12.10.2021
Госдеп заявил о договоренности с Россией о переговорах по посольствам
США и Россия договорились провести еще один раунд консультаций на тему комплектования своих дипломатических миссий, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T22:05
2021-10-12T23:03
в мире
сша
россия
государственный департамент сша
москва
виктория нуланд
нед прайс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753739219_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_ce263055ea872abdf9110e82fbe1bce4.jpg
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. США и Россия договорились провести еще один раунд консультаций на тему комплектования своих дипломатических миссий, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс."Мы согласились на еще один раунд консультаций и надеемся, что продолжение диалога может привести нас к решению вопроса, и наша миссия в Москве сможет вернуться к нормальной деятельности", - сказал Прайс журналистам.Он предположил, что консультации пройдут на уровне ниже заместителей внешнеполитических ведомств двух стран. Тема функционирования дипломатов стала основной в повестке визита в Москву заместителя госсекретаря Виктории Нуланд. Ее встречи были "открыты и полезны", сказал Прайс.Прайс также заявил, что США тверды в своих подходах к проблеме комплектования посольств, требуя от России соблюдения принципов паритетной численности и визовой взаимности, сказал пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс."Мы ждем паритета по численности персонала и визовой взаимности. Российская сторона должна проявить гибкость, если мы хотим добиться справедливого соглашения", - сообщил Прайс.
https://ria.ru/20211012/ogranicheniya-1754235137.html
https://ria.ru/20211012/kanaly-1754291587.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753739219_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_13efc89b6fe6efd9c2146b3312f4c5d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, россия, государственный департамент сша, москва, виктория нуланд, нед прайс
22:05 12.10.2021 (обновлено: 23:03 12.10.2021)
 
Госдеп заявил о договоренности с Россией о переговорах по посольствам

В Госдепе ожидают новых переговоров с Россией о комплектовании дипломатических миссий

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США у здания американского посольства в Москве
Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. США и Россия договорились провести еще один раунд консультаций на тему комплектования своих дипломатических миссий, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.
"Мы согласились на еще один раунд консультаций и надеемся, что продолжение диалога может привести нас к решению вопроса, и наша миссия в Москве сможет вернуться к нормальной деятельности", - сказал Прайс журналистам.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 16:51
В МИД предложили США снять все вводившиеся за последние годы ограничения
Он предположил, что консультации пройдут на уровне ниже заместителей внешнеполитических ведомств двух стран. Тема функционирования дипломатов стала основной в повестке визита в Москву заместителя госсекретаря Виктории Нуланд. Ее встречи были "открыты и полезны", сказал Прайс.
Прайс также заявил, что США тверды в своих подходах к проблеме комплектования посольств, требуя от России соблюдения принципов паритетной численности и визовой взаимности, сказал пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.
"Мы ждем паритета по численности персонала и визовой взаимности. Российская сторона должна проявить гибкость, если мы хотим добиться справедливого соглашения", - сообщил Прайс.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 22:38
В Госдепе заявили, что США нужен открытый дипломатический канал с Россией
 
В миреСШАРоссияГосударственный департамент СШАМоскваВиктория НуландНед Прайс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11На Украине заявили, что Зеленский стал проблемой для Запада
05:09Опрос показал, как россияне относятся к голосовым помощникам банков
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
02:58Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе
Лента новостейМолния