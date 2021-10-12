https://ria.ru/20211012/poshliny-1754122724.html
Российские пивовары призвали повысить импортные пошлины на пиво
Российские пивовары призвали повысить импортные пошлины на пиво - РИА Новости, 12.10.2021
Российские пивовары призвали повысить импортные пошлины на пиво
Союз российских пивоваров (СРП, представляет интересы свыше сотни производителей пива в России, кроме международных компаний) обратился к министру... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T01:22
2021-10-12T01:22
2021-10-12T01:56
экономика
максим решетников
даниил бриман
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Союз российских пивоваров (СРП, представляет интересы свыше сотни производителей пива в России, кроме международных компаний) обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой повысить ввозные пошлины на пивоваренную продукцию, об этом говорится в письме союза, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Председатель совета союза Даниил Бриман предложил повысить пошлину до одного евро за литр.Авторы обращения отметили, что подавляющее большинство пивоваренной продукции завозится в Россию как "пиво солодовое" под тремя кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). С 2018 года, как указывают пивовары, таможенная пошлина на продукцию под кодами 2203 00 01 00 и 2203 00 09 00 (пиво солодовое в сосудах емкостью 10 литров или менее) составляет 0,018 евро (около 1,5 рубля) за литр ввозимой продукции.В свою очередь пошлина на категорию пива кода 2203 00 10 00 (пиво солодовое в сосудах емкостью более 10 литров) составляет 0,04 евро (порядка 3,3 рубля) за литр. Это, как отмечает союз, "значительно меньше ставок ввозных таможенных пошлин на винодельческую и крепкую алкогольную продукцию, а также ставок на ввозимые в РФ сырье (солод, хмель), оборудование и комплектующие для пивоваренных производств"."Несмотря на то что размер пошлины на импортную пивоваренную продукцию носит сугубо символический характер, создавая преференции для продукции зарубежного производства, значительная часть пива ввозится в РФ по трансферным ценам, которые существенно ниже экспортных цен зарубежных производителей, что ведет к сокращению поступлений в бюджет РФ", - говорится в обращении.По мнению союза, решение об увеличении ввозных таможенных пошлин "позволит пресечь практику занижения реальной стоимости ввозимой пивоваренной продукции путем механизма трансферных цен, будет соответствовать целям поддержки отечественных производителей, принесет комплексный положительный эффект для экономики РФ в краткосрочной и долгосрочной перспективах".
https://ria.ru/20211011/solod-1753989891.html
https://ria.ru/20210809/pivo-1745045107.html
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экономика, максим решетников, даниил бриман, россия
01:22 12.10.2021 (обновлено: 01:56 12.10.2021)
Российские пивовары призвали повысить импортные пошлины на пиво
Союз российских пивоваров выступил за повышение ввозных таможенных пошлин на пиво
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
Союз российских пивоваров (СРП, представляет интересы свыше сотни производителей пива в России, кроме международных компаний) обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову
с просьбой повысить ввозные пошлины на пивоваренную продукцию, об этом говорится в письме союза, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Председатель совета союза Даниил Бриман
предложил повысить пошлину до одного евро за литр.
Авторы обращения отметили, что подавляющее большинство пивоваренной продукции завозится в Россию как "пиво солодовое" под тремя кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). С 2018 года, как указывают пивовары, таможенная пошлина на продукцию под кодами 2203 00 01 00 и 2203 00 09 00 (пиво солодовое в сосудах емкостью 10 литров или менее) составляет 0,018 евро (около 1,5 рубля) за литр ввозимой продукции.
В свою очередь пошлина на категорию пива кода 2203 00 10 00 (пиво солодовое в сосудах емкостью более 10 литров) составляет 0,04 евро (порядка 3,3 рубля) за литр. Это, как отмечает союз, "значительно меньше ставок ввозных таможенных пошлин на винодельческую и крепкую алкогольную продукцию, а также ставок на ввозимые в РФ сырье (солод, хмель), оборудование и комплектующие для пивоваренных производств".
"Несмотря на то что размер пошлины на импортную пивоваренную продукцию носит сугубо символический характер, создавая преференции для продукции зарубежного производства, значительная часть пива ввозится в РФ по трансферным ценам, которые существенно ниже экспортных цен зарубежных производителей, что ведет к сокращению поступлений в бюджет РФ", - говорится в обращении.
По мнению союза, решение об увеличении ввозных таможенных пошлин "позволит пресечь практику занижения реальной стоимости ввозимой пивоваренной продукции путем механизма трансферных цен, будет соответствовать целям поддержки отечественных производителей, принесет комплексный положительный эффект для экономики РФ в краткосрочной и долгосрочной перспективах".