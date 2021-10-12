https://ria.ru/20211012/pomosch-1754242406.html
Лидеры G20 решили направлять гумпомощь напрямую народу Афганистана
Лидеры G20 решили направлять гумпомощь напрямую народу Афганистана - РИА Новости, 12.10.2021
Лидеры G20 решили направлять гумпомощь напрямую народу Афганистана
Лидеры G20 на виртуальной встрече выразили готовность оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана через независимые международные организации и обсудили... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T17:24
2021-10-12T17:24
2021-10-12T17:33
захват власти в афганистане талибами
в мире
гуманитарная помощь
афганистан
большая двадцатка
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Лидеры G20 на виртуальной встрече выразили готовность оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана через независимые международные организации и обсудили продолжение борьбы с терроризмом на территории страны, сообщил Белый дом."Лидеры обсудили критическую необходимость сохранять нацеленность на продолжение наших долгосрочных контртеррористических усилий, включая те, что направлены против угроз со стороны "Исламского государства – Хорасан"*, - говорится в пресс-релизе."Лидеры также подтвердили коллективное обязательство предоставлять гуманитарную помощь напрямую афганскому народу через независимые международные организации и содействовать фундаментальным правам человека для всех афганцев, включая женщин, девочек и представителей меньшинств", - добавил Белый дом."Двадцатка" также подтвердила намерение добиваться права на выезд из Афганистана для иностранцев и партнеров из числа местных жителей.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, гуманитарная помощь, афганистан, большая двадцатка
17:24 12.10.2021 (обновлено: 17:33 12.10.2021)
Лидеры G20 решили направлять гумпомощь напрямую народу Афганистана
Белый дом: лидеры G20 подтвердили решение направлять гумпомощь напрямую народу Афганистана