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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211012/pomosch-1754242406.html
Лидеры G20 решили направлять гумпомощь напрямую народу Афганистана
Лидеры G20 решили направлять гумпомощь напрямую народу Афганистана - РИА Новости, 12.10.2021
Лидеры G20 решили направлять гумпомощь напрямую народу Афганистана
Лидеры G20 на виртуальной встрече выразили готовность оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана через независимые международные организации и обсудили... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T17:24
2021-10-12T17:33
захват власти в афганистане талибами
в мире
гуманитарная помощь
афганистан
большая двадцатка
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Лидеры G20 на виртуальной встрече выразили готовность оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана через независимые международные организации и обсудили продолжение борьбы с терроризмом на территории страны, сообщил Белый дом."Лидеры обсудили критическую необходимость сохранять нацеленность на продолжение наших долгосрочных контртеррористических усилий, включая те, что направлены против угроз со стороны "Исламского государства – Хорасан"*, - говорится в пресс-релизе."Лидеры также подтвердили коллективное обязательство предоставлять гуманитарную помощь напрямую афганскому народу через независимые международные организации и содействовать фундаментальным правам человека для всех афганцев, включая женщин, девочек и представителей меньшинств", - добавил Белый дом."Двадцатка" также подтвердила намерение добиваться права на выезд из Афганистана для иностранцев и партнеров из числа местных жителей.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, гуманитарная помощь, афганистан, большая двадцатка
17:24 12.10.2021 (обновлено: 17:33 12.10.2021)
 
Лидеры G20 решили направлять гумпомощь напрямую народу Афганистана

Белый дом: лидеры G20 подтвердили решение направлять гумпомощь напрямую народу Афганистана

© AP Photo / Bernat ArmangueПродавец на птичьем рынке в Кабуле, Афганистан
Продавец на птичьем рынке в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© AP Photo / Bernat Armangue
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Лидеры G20 на виртуальной встрече выразили готовность оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана через независимые международные организации и обсудили продолжение борьбы с терроризмом на территории страны, сообщил Белый дом.
"Лидеры обсудили критическую необходимость сохранять нацеленность на продолжение наших долгосрочных контртеррористических усилий, включая те, что направлены против угроз со стороны "Исламского государства – Хорасан"*, - говорится в пресс-релизе.
"Лидеры также подтвердили коллективное обязательство предоставлять гуманитарную помощь напрямую афганскому народу через независимые международные организации и содействовать фундаментальным правам человека для всех афганцев, включая женщин, девочек и представителей меньшинств", - добавил Белый дом.
"Двадцатка" также подтвердила намерение добиваться права на выезд из Афганистана для иностранцев и партнеров из числа местных жителей.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 00:42Захват власти в Афганистане талибами
Талибы договорились с США о доставке гуманитарной помощи в Афганистан
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреГуманитарная помощьАфганистанБольшая двадцатка
 
 
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