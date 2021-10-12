https://ria.ru/20211012/polyaki-1754138077.html

Британцы поставили поляков на место

"Кусают руку, которая кормит": британцы поддержали ЕС в споре с Польшей - РИА Новости, 12.10.2021

Британцы поставили поляков на место

Читатели британской газеты The Telegraph прокомментировали статью о конфликте между Евросоюзом и Польшей из-за "верховенства права". Многие отметили, что в... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T09:41

2021-10-12T09:41

2021-10-12T11:47

в мире

варшава

польша

мид франции‎

евросоюз

жан ассельборн

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты The Telegraph прокомментировали статью о конфликте между Евросоюзом и Польшей из-за "верховенства права". Многие отметили, что в Варшаве забыли, благодаря кому страна смогла достичь нынешних высот."Польша в ЕС исключительно ради подачек. Кончится денежная раздача, и у нее не будет никаких стимулов оставаться в ЕС. Если субсидии перекроют, Польша вообще перестанет признавать законы и директивы ЕС", — считает пользователь с ником Peter Wookey."Польша собирала все выгоды и привилегии от членства в доверчивом ЕС. Она многое получила от свободы передвижения, потому что к ней потекли деньги из-за границы от гастарбайтеров в виде переводов. Но теперь она хочет укусить руку, которая ее кормит. Подумайте, что будет", — отметил Richard Bates."Польша едва ли не больше всех получает от щедрот ЕС", — подчеркнул Peter Findlay."Не понимаю отношение тех стран, которые вступают в ЕС, а потом хотят устанавливать там свои правила. Не могу сказать, что ЕС идеален, это далеко не так. Но страны, нежелающие соблюдать правила клуба, должны быть исключены из него. У них нет права привередничать", — выразил мнение ALFRED AZZOPARDI."Экономическое чудо Польши — целиком и полностью результат членства в ЕС и огромных субсидий от Евросоюза", — подытожили читатели.На прошлой неделе Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством ЕС. После этого госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон назвал решение атакой на союз и допустил выход Польши из него, а министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что польское руководство "играет с огнем".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211011/polsha-1753941527.html

https://ria.ru/20211011/polsha-1753959261.html

варшава

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, варшава, польша, мид франции‎, евросоюз, жан ассельборн