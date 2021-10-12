https://ria.ru/20211012/polyaki-1754138077.html
Британцы поставили поляков на место
"Кусают руку, которая кормит": британцы поддержали ЕС в споре с Польшей - РИА Новости, 12.10.2021
Британцы поставили поляков на место
Читатели британской газеты The Telegraph прокомментировали статью о конфликте между Евросоюзом и Польшей из-за "верховенства права". Многие отметили, что в... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T09:41
2021-10-12T09:41
2021-10-12T11:47
в мире
варшава
польша
мид франции
евросоюз
жан ассельборн
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты The Telegraph прокомментировали статью о конфликте между Евросоюзом и Польшей из-за "верховенства права". Многие отметили, что в Варшаве забыли, благодаря кому страна смогла достичь нынешних высот."Польша в ЕС исключительно ради подачек. Кончится денежная раздача, и у нее не будет никаких стимулов оставаться в ЕС. Если субсидии перекроют, Польша вообще перестанет признавать законы и директивы ЕС", — считает пользователь с ником Peter Wookey."Польша собирала все выгоды и привилегии от членства в доверчивом ЕС. Она многое получила от свободы передвижения, потому что к ней потекли деньги из-за границы от гастарбайтеров в виде переводов. Но теперь она хочет укусить руку, которая ее кормит. Подумайте, что будет", — отметил Richard Bates."Польша едва ли не больше всех получает от щедрот ЕС", — подчеркнул Peter Findlay."Не понимаю отношение тех стран, которые вступают в ЕС, а потом хотят устанавливать там свои правила. Не могу сказать, что ЕС идеален, это далеко не так. Но страны, нежелающие соблюдать правила клуба, должны быть исключены из него. У них нет права привередничать", — выразил мнение ALFRED AZZOPARDI."Экономическое чудо Польши — целиком и полностью результат членства в ЕС и огромных субсидий от Евросоюза", — подытожили читатели.На прошлой неделе Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством ЕС. После этого госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон назвал решение атакой на союз и допустил выход Польши из него, а министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что польское руководство "играет с огнем".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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в мире, варшава, польша, мид франции, евросоюз, жан ассельборн
09:41 12.10.2021 (обновлено: 11:47 12.10.2021)
"Кусают руку, которая кормит": британцы поддержали ЕС в споре с Польшей
Читатели The Telegraph упрекнули Польшу в неблагодарности из-за конфликта с Евросоюзом
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Читатели британской газеты The Telegraph
прокомментировали статью о конфликте между Евросоюзом
и Польшей из-за "верховенства права". Многие отметили, что в Варшаве
забыли, благодаря кому страна смогла достичь нынешних высот.
"Польша в ЕС исключительно ради подачек. Кончится денежная раздача, и у нее не будет никаких стимулов оставаться в ЕС. Если субсидии перекроют, Польша
вообще перестанет признавать законы и директивы ЕС", — считает пользователь с ником Peter Wookey.
"Польша собирала все выгоды и привилегии от членства в доверчивом ЕС. Она многое получила от свободы передвижения, потому что к ней потекли деньги из-за границы от гастарбайтеров в виде переводов. Но теперь она хочет укусить руку, которая ее кормит. Подумайте, что будет", — отметил Richard Bates.
"Польша едва ли не больше всех получает от щедрот ЕС", — подчеркнул Peter Findlay.
"Не понимаю отношение тех стран, которые вступают в ЕС, а потом хотят устанавливать там свои правила. Не могу сказать, что ЕС идеален, это далеко не так. Но страны, нежелающие соблюдать правила клуба, должны быть исключены из него. У них нет права привередничать", — выразил мнение ALFRED AZZOPARDI.
"Экономическое чудо Польши — целиком и полностью результат членства в ЕС и огромных субсидий от Евросоюза", — подытожили читатели.
На прошлой неделе Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством ЕС. После этого госсекретарь по делам Европы
при МИД Франции
Клеман Бон назвал решение атакой на союз и допустил выход Польши из него, а министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн
заявил, что польское руководство "играет с огнем".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>