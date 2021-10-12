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Евросоюзу предрекли разгром в "войне" с Польшей
Евросоюзу предрекли поражение в конфликте с Польшей - РИА Новости, 12.10.2021
Евросоюзу предрекли разгром в "войне" с Польшей
В споре по вопросу верховенства права между Польшей и Евросоюзом проиграет последний, такое мнение высказал журналист британской The Telegraph Мэтью Линн. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T01:21
2021-10-12T01:21
в мире
варшава
италия
великобритания
польша
мид франции‎
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. В споре по вопросу верховенства права между Польшей и Евросоюзом проиграет последний, такое мнение высказал журналист британской The Telegraph Мэтью Линн.На прошлой неделе Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского Союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. После этого госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон назвал решение атакой на европейский союз и допустил выход Варшавы из ЕС, а министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что польское руководство "играет с огнем"."После того, как польский конституционный суд решил отвергнуть приоритет европейских законов над своими собственными, страна взяла курс на столкновение с Еврокомиссией. Уже зазвучали мрачные угрозы лишить Польшу финансирования Евросоюза, чтобы заставить ее повиноваться. Но в этой драке Евросоюз непременно проиграет", - пишет автор.По его мнению, это произойдет из-за того, что блок просто создаст новый кризис вдобавок к тем многочисленным проблемам, с которыми он не в силах справиться. Как отмечает Линн, спор между Польшей и Брюсселем по вопросу верховенства законодательства назревал уже несколько лет, при этом о правоте и ошибочности польской позиции можно спорить."Если ЕС хочет, он может попытаться палкой загнать Польшу в общий строй. Но проблема в том, что это чревато тремя серьезными опасностями", - отмечает он. Так, ЕС все еще не может оправиться от пандемии коронавируса, в Германии пока нет правительства, и какая бы коалиция там ни сформировалась, она будет очень неустойчивой, а исход президентских выборов в 2022 году во Франции совершенно не ясен."Единая валюта в состоянии хаоса, координация политики практически отсутствует. ЕС делает крупную ставку на финансирование Италии, надеясь, что эта самая слабая из ведущих экономик Европы наконец-то восстановится. У ЕС слабая оборона от усиливающейся России. Неужели ему на пользу драка с шестой экономикой блока? Вряд ли", - считает Линн.Кроме того, Евросоюз очень сильно переоценивает воздействие финансовых угроз, полагает автор. "Имея собственную валюту, собственный центробанк и незначительные заимствования, Польша может не бояться, что Брюссель прикажет ЕЦБ сделать за него всю грязную работу, как было с Грецией и Италией. У него просто нет рычагов, на которые можно было бы надавить", - отмечает он.В данной ситуации, по мнению журналиста, Брюссель "явно переигрывает", как было во время истории с "Брекситом", исходя из того, что Варшава испугается и пойдет на любые необходимые компромиссы. "Жесткий "Полексит" создаст колоссальные трудности. И конечно, ЕС по-прежнему очень популярен среди польских избирателей. Тем не менее ЕС затевает драку, в которой он проиграет. И в отдаленной перспективе он вполне может потерять Польшу", - заключает Линн.Великобритания 31 января 2020 года покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действовали все нормы и законы ЕС, завершился 31 декабря прошлого года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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варшава
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в мире, варшава, италия, великобритания, польша, мид франции‎, евросоюз, еврокомиссия, жан ассельборн
01:21 12.10.2021
 
Евросоюзу предрекли поражение в конфликте с Польшей

Британский журналист Линн предрек Евросоюзу поражение в споре с Польшей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза в предвыборном штабе мэра Варшавы
Флаги Евросоюза в предвыборном штабе мэра Варшавы - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. В споре по вопросу верховенства права между Польшей и Евросоюзом проиграет последний, такое мнение высказал журналист британской The Telegraph Мэтью Линн.
На прошлой неделе Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского Союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. После этого госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон назвал решение атакой на европейский союз и допустил выход Варшавы из ЕС, а министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что польское руководство "играет с огнем".
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"После того, как польский конституционный суд решил отвергнуть приоритет европейских законов над своими собственными, страна взяла курс на столкновение с Еврокомиссией. Уже зазвучали мрачные угрозы лишить Польшу финансирования Евросоюза, чтобы заставить ее повиноваться. Но в этой драке Евросоюз непременно проиграет", - пишет автор.
По его мнению, это произойдет из-за того, что блок просто создаст новый кризис вдобавок к тем многочисленным проблемам, с которыми он не в силах справиться. Как отмечает Линн, спор между Польшей и Брюсселем по вопросу верховенства законодательства назревал уже несколько лет, при этом о правоте и ошибочности польской позиции можно спорить.
"Если ЕС хочет, он может попытаться палкой загнать Польшу в общий строй. Но проблема в том, что это чревато тремя серьезными опасностями", - отмечает он. Так, ЕС все еще не может оправиться от пандемии коронавируса, в Германии пока нет правительства, и какая бы коалиция там ни сформировалась, она будет очень неустойчивой, а исход президентских выборов в 2022 году во Франции совершенно не ясен.
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"Единая валюта в состоянии хаоса, координация политики практически отсутствует. ЕС делает крупную ставку на финансирование Италии, надеясь, что эта самая слабая из ведущих экономик Европы наконец-то восстановится. У ЕС слабая оборона от усиливающейся России. Неужели ему на пользу драка с шестой экономикой блока? Вряд ли", - считает Линн.
Кроме того, Евросоюз очень сильно переоценивает воздействие финансовых угроз, полагает автор. "Имея собственную валюту, собственный центробанк и незначительные заимствования, Польша может не бояться, что Брюссель прикажет ЕЦБ сделать за него всю грязную работу, как было с Грецией и Италией. У него просто нет рычагов, на которые можно было бы надавить", - отмечает он.
В данной ситуации, по мнению журналиста, Брюссель "явно переигрывает", как было во время истории с "Брекситом", исходя из того, что Варшава испугается и пойдет на любые необходимые компромиссы. "Жесткий "Полексит" создаст колоссальные трудности. И конечно, ЕС по-прежнему очень популярен среди польских избирателей. Тем не менее ЕС затевает драку, в которой он проиграет. И в отдаленной перспективе он вполне может потерять Польшу", - заключает Линн.
Великобритания 31 января 2020 года покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действовали все нормы и законы ЕС, завершился 31 декабря прошлого года.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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