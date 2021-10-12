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Тверская область
https://ria.ru/20211012/podrostki-1754273777.html
Более 6 тысяч подростков трудились летом на тверских предприятиях
Более 6 тысяч подростков трудились летом на тверских предприятиях - РИА Новости, 12.10.2021
Более 6 тысяч подростков трудились летом на тверских предприятиях
Более 6 тысяч подростков трудились летом на предприятиях Верхневолжья, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T20:08
2021-10-12T20:08
тверская область
общество
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 12 окт – РИА Новости. Более 6 тысяч подростков трудились летом на предприятиях Верхневолжья, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Итоги трудовой занятости подростков в летний период 2021 года и задачи на 2022 год рассмотрели во вторник участники заседания областного правительства."Организация временной трудовой занятости подростков является важнейшей частью подготовки будущих кадров для наших предприятий и организаций. Это также воспитание детей на основе уважения к труду, возможности для выбора школьниками будущей профессии", – отметил на заседании губернатор области Игорь Руденя.По его словам, важно, чтобы подростки получили первый опыт профессиональной деятельности в приоритетных для Тверской области отраслях: промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, туризме, сфере информационных технологий.Глава региона отметил, что уже в школе следует создавать условия для профессионального самоопределения детей и поручил областному Минобразования проработать вопрос об учреждении в Тверской области Дня трудовой ориентации школьников.Кроме того, Руденя поручил предусмотреть квотированные рабочие места для сирот и детей, находящихся в непростой жизненной ситуации.В пресс-службе напомнили, что работа по расширению программы временного трудоустройства молодежи ведется в регионе с 2016 года. Основные усилия направлены на увеличение количества рабочих мест во внебюджетной сфере. За прошедшие пять лет количество организаций внебюджетной сферы, где работают подростки, увеличилось в 2,6 раза: если в 2016 году их было 74, то в 2021-ом – 195. Число трудоустроенных подростков в данной сфере выросло в 2,3 раза – с 622 до 1448 человек, отметили в пресс-службе.
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общество, тверская область, игорь руденя
20:08 12.10.2021
 

Более 6 тысяч подростков трудились летом на тверских предприятиях

© Fotolia / highwaystarzПодросток моет посуду в ресторане
Подросток моет посуду в ресторане - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Fotolia / highwaystarz
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ТВЕРЬ, 12 окт – РИА Новости. Более 6 тысяч подростков трудились летом на предприятиях Верхневолжья, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Итоги трудовой занятости подростков в летний период 2021 года и задачи на 2022 год рассмотрели во вторник участники заседания областного правительства.
"Организация временной трудовой занятости подростков является важнейшей частью подготовки будущих кадров для наших предприятий и организаций. Это также воспитание детей на основе уважения к труду, возможности для выбора школьниками будущей профессии", – отметил на заседании губернатор области Игорь Руденя.
По его словам, важно, чтобы подростки получили первый опыт профессиональной деятельности в приоритетных для Тверской области отраслях: промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, туризме, сфере информационных технологий.
Глава региона отметил, что уже в школе следует создавать условия для профессионального самоопределения детей и поручил областному Минобразования проработать вопрос об учреждении в Тверской области Дня трудовой ориентации школьников.
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Кроме того, Руденя поручил предусмотреть квотированные рабочие места для сирот и детей, находящихся в непростой жизненной ситуации.
В пресс-службе напомнили, что работа по расширению программы временного трудоустройства молодежи ведется в регионе с 2016 года. Основные усилия направлены на увеличение количества рабочих мест во внебюджетной сфере. За прошедшие пять лет количество организаций внебюджетной сферы, где работают подростки, увеличилось в 2,6 раза: если в 2016 году их было 74, то в 2021-ом – 195. Число трудоустроенных подростков в данной сфере выросло в 2,3 раза – с 622 до 1448 человек, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьОбществоТверская областьИгорь Руденя
 
 
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