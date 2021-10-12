https://ria.ru/20211012/platezhi-1754117435.html
Исследование спрогнозировало лидерство России по безналичным платежам
Исследование спрогнозировало лидерство России по безналичным платежам - РИА Новости, 12.10.2021
Исследование спрогнозировало лидерство России по безналичным платежам
Россия в ближайшие 10 лет продолжит наращивать объем карточных платежей, опережая по этому показателю ведущие экономики мира и укрепляя глобальное лидерство,... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T00:08
2021-10-12T00:08
2021-10-12T05:08
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия в ближайшие 10 лет продолжит наращивать объем карточных платежей, опережая по этому показателю ведущие экономики мира и укрепляя глобальное лидерство, говорится в исследовании международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.Согласно данным компании, если в 2010 году Россия была одной из стран мира с самыми низкими показателями карточных транзакций на душу населения, отставая от мирового лидера Норвегии в 40 раз, то спустя 10 лет сократила это отставание до 1,5 раза."Русское чудо продолжает свое победное шествие! В ближайшие 10 лет, согласно нашим прогнозам, карточные платежи в России будут расти самыми быстрыми темпами. На уровне инструментов мы ожидаем, что самый быстрый рост покажут дебетовые карты", - отметил глава экспертной практики BCG по цифровым технологиям в России и СНГ Макс Хаузер.Кроме того, аналитики считают, что выручка от безналичных платежей в России будет расти быстрее, чем в других странах Восточной Европы: по их прогнозу, в ближайшие 10 лет этот показатель удвоится.
https://ria.ru/20210710/oplata-1740716903.html
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экономика, технологии, россия
00:08 12.10.2021 (обновлено: 05:08 12.10.2021)
Исследование спрогнозировало лидерство России по безналичным платежам
Исследование BCG: Россия в ближайшие 10 лет укрепит лидерство по безналичным платежам